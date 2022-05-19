В Екатеринбурге спустя два месяца открылись Reserved и Cropp. Видео

20 мая 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Магазины, принадлежавшие польской компании LPP Group, приостановили работу 31 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Екатеринбурге открылись магазины польской компании LPP Group спустя 57 дней после объявления о том, что они приостанавливают свою деятельность. Об этом заявил ТРЦ «Гринвич» в свое telegram-канале. «Магазины Cropp, House, Reserved и Sin Say, начинают работать в полной мере. Сейчас у них наблюдаются проблемы с кассами, но ребята уже занимаются этим вопросом», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что информации о том, была ли переоценка в магазинах, у представителей «Гринвича» нет. Польская компания LPP Group приостановила деятельность магазинов в Екатеринбурге 31 марта. Вечером 19 мая стало, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые относятся к LPP Group, возобновят работу в Екатеринбурге утром 20 мая. Так сообщалось, что бренд LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму, о чем было сказано на официальном сайте компании. Временное прекращение работы было вызвано тем, что 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Наряду с LPP Group об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

В Екатеринбурге открылись магазины польской компании LPP Group спустя 57 дней после объявления о том, что они приостанавливают свою деятельность. Об этом заявил ТРЦ «Гринвич» в свое telegram-канале. «Магазины Cropp, House, Reserved и Sin Say, начинают работать в полной мере. Сейчас у них наблюдаются проблемы с кассами, но ребята уже занимаются этим вопросом», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что информации о том, была ли переоценка в магазинах, у представителей «Гринвича» нет. Польская компания LPP Group приостановила деятельность магазинов в Екатеринбурге 31 марта. Вечером 19 мая стало, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые относятся к LPP Group, возобновят работу в Екатеринбурге утром 20 мая. Так сообщалось, что бренд LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму, о чем было сказано на официальном сайте компании. Временное прекращение работы было вызвано тем, что 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Наряду с LPP Group об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.