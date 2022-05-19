19 мая 2022

В Екатеринбурге спустя два месяца открылись Reserved и Cropp. Видео

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, sinsay
Магазины, принадлежавшие польской компании LPP Group, приостановили работу 31 марта Фото:
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В Екатеринбурге открылись магазины польской компании LPP Group спустя 57 дней после объявления о том, что они приостанавливают свою деятельность. Об этом заявил ТРЦ «Гринвич» в свое telegram-канале.

«Магазины Cropp, House, Reserved и Sin Say, начинают работать в полной мере. Сейчас у них наблюдаются проблемы с кассами, но ребята уже занимаются этим вопросом», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что информации о том, была ли переоценка в магазинах, у представителей «Гринвича» нет.

Польская компания LPP Group приостановила деятельность магазинов в Екатеринбурге 31 марта. Вечером 19 мая стало, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые относятся к LPP Group, возобновят работу в Екатеринбурге утром 20 мая. Так сообщалось, что бренд LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму, о чем было сказано на официальном сайте компании.

Временное прекращение работы было вызвано тем, что 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Наряду с LPP Group об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

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В Екатеринбурге открылись магазины польской компании LPP Group спустя 57 дней после объявления о том, что они приостанавливают свою деятельность. Об этом заявил ТРЦ «Гринвич» в свое telegram-канале. «Магазины Cropp, House, Reserved и Sin Say, начинают работать в полной мере. Сейчас у них наблюдаются проблемы с кассами, но ребята уже занимаются этим вопросом», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что информации о том, была ли переоценка в магазинах, у представителей «Гринвича» нет. Польская компания LPP Group приостановила деятельность магазинов в Екатеринбурге 31 марта. Вечером 19 мая стало, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые относятся к LPP Group, возобновят работу в Екатеринбурге утром 20 мая. Так сообщалось, что бренд LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму, о чем было сказано на официальном сайте компании. Временное прекращение работы было вызвано тем, что 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Наряду с LPP Group об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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