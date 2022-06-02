В Кремле поставили новый ультиматум по продаже нефти Евросоюзу

02 июня 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Если ЕС пойдет на сокращение импорта из России и будет закупать нефть по сниженной цене, Москва найдет новые источники сбыта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена. «Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — отметил он на конференц-колле. Страны Запада обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо введения коллективного эмбарго на нее. В частности, Байден заявил, что рассматривает различные варианты в отношении дальнейших закупок российской нефти, если цена на нее будет ограничена, пишет Pravda.Ru. США и их союзники будут покупать ее по сниженной стоимости вместо полного эмбарго, такой шаг он назвал компромиссным, передает «Федеральное агентство новостей». Вынужденную спецоперацию, направленную на защиту граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на цели спецоперации, страны Евросоюза, США, Япония и другие государства не согласились с этим и ввели против РФ жесткие санкции, направленные на дестабилизацию экономики страны. Последний, шестой пакет ограничений должен был ввести эмбарго на российские энергоресурсы, в частности, ограничить поставки в Европу газа и нефти. Однако из-за этого вопроса в ЕС произошел раскол, и не все страны проголосовали за такие меры. Поэтому теперь Запад обсуждает, какие еще меры стоит ввести против РФ.