От холода в квартирах не спасают даже обогреватели, сообщили горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) массово начали жаловаться на сильный холод в квартирах. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», из-за прекращения подачи тепла и резкого ухудшения погоды, спастись от холода сложно даже с помощью обогревателей.

«Зачем было отключать отопление. Когда две недели было тепло и батареи были кипяток — это нормально было. А когда похолодало, вы их отключили. Дома очень холодно. Хорошо, что можно спастись обогревателями, но вы же поступаете не по-человечески. Включите отопление хотя бы в детсадах. Маленькие дети мерзнут даже в одежде!» — написала Ольга Красавина в группе «Злой Ноябрянин».

Мнение горожан под постом разделилось: одни обрадовались прекращению отопительного сезона, а другие наоборот — возмутились. «Можно и обогреватель включить, но толку нет, у меня два обогревателя работают и дома 12 градусов», — написала автор с ником Ksenia Shil. «Я плачу за отопление и зимой, и летом. Теперь еще и за электричество должна платить бешеные суммы, потому что обогреватели круглые сутки греют», — добавила Яна Швенглер. «Какое отопление? Вы что издеваетесь? Хоть спать нормально стало», — отметил Виктор Васильев.

На жалобу отреагировала мэрия, пояснив, что отопительный сезон прекратили из-за того, что погода была выше нормативных показателей. К тому же начинаются масштабные подготовительные работы к зимнему периоду. «На текущий момент температурный режим во всех детских садах соответствует нормам. Контроль за температурой воздуха во всех помещениях детского сада, предназначенных для пребывания детей, проводится ежедневно с регистрацией в журнале температурного режима», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что жители Ноябрьска пожаловались на горячие батареи в квартирах. Тогда горожане писали, что батареи грели как в -40. Также в первый день лета в ЯНАО выпал снег.

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