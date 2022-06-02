Вокзал, при ремонте которого погибли люди, откроют в ЯНАО осенью

Железнодорожный вокзал начнет работать осенью 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО анонсировали открытие железнодорожного вокзала в Коротачево, при ремонте которого погибли рабочие. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

«В рамках депутатского контроля первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямала Алексей Ситников совместно с Главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым осмотрели финальные работы по реконструкции вокзала станции Коротчаево. Его открытие запланировано уже этой осенью. В здании полностью заменили кровлю, окна и витражи, провели систему отопления. Увеличили зал ожидания со 100 до 130 мест, предусмотрели пандусы для маломобильных граждан», — говорится в сообщении. Открытие вокзала запланировано осенью.

Также к завершению близятся работы на ледовом корте. После ремонта он сможет вместить 50 человек. В школе имени Д. И. Коротчаева готовятся открыть бассейн с тренажерным залом. Сейчас в Коротчаево приступили к строительству спортивно-игровой площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что при ремонте железнодорожного вокзала в Коротчаево случился пожар. В результате чего погибли рабочие, среди которых оказался несовершеннолетний.