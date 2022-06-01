01 июня 2022

Курганские школьники изобрели робота и космический аппарат

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Выставка робототехники. Курган, робот, робототехника
На курагнском оборонном заводе выбрали лучшие изобретения школьников Фото:

На Курганмашзаводе прошел слет исследователей-изобретателей «Окно в мир техники». В рамках мероприятия курганские школьники представили модели робота-андроида и космического аппарата. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия.

«В младшей возрастной группе (10-11 лет) первое место присуждено Константину Замиралову за модель космического аппарата для сбора мусора на орбите. В средней возрастной группе (12-13 лет) лучшим проектом признали работу Максима Куравского, представившего робота-андроида ПШК-12 „Прорывной“. Среди старших ребят (14-17 лет) победил Илья Дмитракович и его инженерная машина разграждения и прокладки путей „Землеройка“», — рассказали в пресс-службе.

Школьники готовили свои работы в течение года, конструировали модели со своими педагогами на занятиях в ДДТ «Синяя птица». Проекты начинающих изобретателей оценивали ведущие инженеры-конструкторы и технологи ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех).

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

Курганский школьник Максим Куравский изобрел робота-андроида ПШК-12 «Прорывной»
Фото:

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На Курганмашзаводе прошел слет исследователей-изобретателей «Окно в мир техники». В рамках мероприятия курганские школьники представили модели робота-андроида и космического аппарата. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия. «В младшей возрастной группе (10-11 лет) первое место присуждено Константину Замиралову за модель космического аппарата для сбора мусора на орбите. В средней возрастной группе (12-13 лет) лучшим проектом признали работу Максима Куравского, представившего робота-андроида ПШК-12 „Прорывной“. Среди старших ребят (14-17 лет) победил Илья Дмитракович и его инженерная машина разграждения и прокладки путей „Землеройка“», — рассказали в пресс-службе. Школьники готовили свои работы в течение года, конструировали модели со своими педагогами на занятиях в ДДТ «Синяя птица». Проекты начинающих изобретателей оценивали ведущие инженеры-конструкторы и технологи ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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