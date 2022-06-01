Шумков дал чиновникам срочное поручение из-за гибели детей

Губернатор Вадим Шумков дал поручение двум высокопоставленным чиновникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области уполномоченного по правам ребенка Алену Лопатину и директора областного департамента гражданской защиты Станислава Носкова по поручению главы региона Вадима Шумкова срочно отправили в Притобольный район, где из-за пожара погибли двое детей. Данная информация была размещена 2 июня на сайте областного правительства.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова в село оперативно выехали уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина и директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков. Работают глава округа и представители социальных служб», — указано в сообщении.

Власти отметили, что в селе Глядянском из-за пожара погибли двое детей и их бабушка. Семья, в доме которой произошел пожар, воспитывала пятерых детей. Трое детей и мать не пострадали, а отец получил ожоги легкой степени. С семьей работают психолог и социальные службы. Власти работают над тем, чтобы семье оказали помощь. Лопатина рассказала, что семья была благополучной, но в доме был установлен автономный пожарный извещатель, однако батарейка в нем села.

Пожар, из-за которого погибли три человека, произошел 2 июня. Предварительная причина пожара — неисправная проводка.