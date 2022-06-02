02 июня 2022

Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили партию оружия США на Украине

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Россия уничтожила партию американских гаубиц на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ударили по расположениям ВСУ в Жовтневом (ЛНР) и уничтожили до десяти американских гаубиц M777 и около сотни националистов. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Одна из партий американских гаубиц M777, оказавшаяся в арсенале подразделений, дислоцированных в Николаевской области, на позиции выйти уже не сможет. Ударами российской армии по расположениям противника в н. п. Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий», — написал Поддубный в своем telegram-канале.

По информации военкора, ВСУ понесли серьезные потери и среди личного состава. Сообщается, что 80 боевиков ликвидированы, еще 50 — ранены.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину реактивных системы залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России. В этот же день Поддубный сообщал, что российские военные нанесли ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю — каналу поставки западного оружия на Украину.

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Вооруженные силы РФ ударили по расположениям ВСУ в Жовтневом (ЛНР) и уничтожили до десяти американских гаубиц M777 и около сотни националистов. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Одна из партий американских гаубиц M777, оказавшаяся в арсенале подразделений, дислоцированных в Николаевской области, на позиции выйти уже не сможет. Ударами российской армии по расположениям противника в н. п. Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий», — написал Поддубный в своем telegram-канале. По информации военкора, ВСУ понесли серьезные потери и среди личного состава. Сообщается, что 80 боевиков ликвидированы, еще 50 — ранены. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину реактивных системы залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России. В этот же день Поддубный сообщал, что российские военные нанесли ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю — каналу поставки западного оружия на Украину.
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