Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили партию оружия США на Украине

02 июня 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Россия уничтожила партию американских гаубиц на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ ударили по расположениям ВСУ в Жовтневом (ЛНР) и уничтожили до десяти американских гаубиц M777 и около сотни националистов. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Одна из партий американских гаубиц M777, оказавшаяся в арсенале подразделений, дислоцированных в Николаевской области, на позиции выйти уже не сможет. Ударами российской армии по расположениям противника в н. п. Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий», — написал Поддубный в своем telegram-канале. По информации военкора, ВСУ понесли серьезные потери и среди личного состава. Сообщается, что 80 боевиков ликвидированы, еще 50 — ранены. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину реактивных системы залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России. В этот же день Поддубный сообщал, что российские военные нанесли ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю — каналу поставки западного оружия на Украину. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы РФ ударили по расположениям ВСУ в Жовтневом (ЛНР) и уничтожили до десяти американских гаубиц M777 и около сотни националистов. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Одна из партий американских гаубиц M777, оказавшаяся в арсенале подразделений, дислоцированных в Николаевской области, на позиции выйти уже не сможет. Ударами российской армии по расположениям противника в н. п. Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий», — написал Поддубный в своем telegram-канале. По информации военкора, ВСУ понесли серьезные потери и среди личного состава. Сообщается, что 80 боевиков ликвидированы, еще 50 — ранены. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину реактивных системы залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России. В этот же день Поддубный сообщал, что российские военные нанесли ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю — каналу поставки западного оружия на Украину.