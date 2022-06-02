В Венесуэле заявили, что санкции против РФ хоронят господство США

03 июня 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Западные санкции уничтожают мировое превосходство США и их национальной валюты вместо того, чтобы ослабить Россию и Китай. Об этом заявил венесуэльский депутат Хулио Чавес. «Санкции далеки от того, чтобы ослабить Россию, Китай или блок развивающихся стран. То, что они сделали, так это укрепили их, и ускоряют переход к многополярному миру без гегемонии США и диктатуры доллара», — сказал Хулио Чавес РИА «Новости». Абсурдные санкции Запада наносят вред лишь населению Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что изначальная их изначальной целью был вред экономикам России и Китая. Ранее издание The Guardian отметило, что западные санкции почти не повлияли на Россию, однако из-за них пострадала Европа. В Британии высмеяли санкционную войну против РФ. Аналитик Игорь Юшков заметил, что Россия преодолевает санкции из-за неорганизованной политики США и ЕС. Китайцы высмеяли введение ЕС эмбарго на российскую нефть. Европейцам предрекли «драки» за газ грядущей зимой. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.