На «Ночи музыки» в Екатеринбурге отменили скандальную рок-оперу

Рок-оперу «Иисус Христос- суперзвезда» заменили постановкой «Алые паруса» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который пройдет в Екатеринбурге 24 июня, отменил показ скандальной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Информацию URA.RU подтвердили в оргкомитете Ural Music Night.

«В связи с неразрешенными юридическими вопросами о лицензировании оргкомитет фестиваля и руководители [пермского театра] „Театра-театра“ приняли решение о показе „Алых парусов“», — рассказали в пресс-службе UMN. Постановка также пройдет на площади 1905 года, о времени будет сообщено дополнительно.

Ранее источник агентства сообщал, что музыкальный фестиваль Ural Music Night, который пройдет 24 июня 2022 года, находится под угрозой срыва. Связано это с тем, что 27 мая организаторы анонсировали показ скандальной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», а спонсоры начали массово отказываться от финансирования мероприятия.

Ранее создателей постановки обвиняли в оскорблении чувств верующих, при этом православная свердловская активистка Оксана Иванова поддержала показ рок-оперы. 2 июня стало известно, что из списка титульных спонсоров действительно исчезли «Сима-ленд», «Галамарт» и УГМК.