США выделили огромную сумму для поддержки Украины, но она оказалась малоэффективна Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США не может выделять деньги на поддержку Украине бесконечно, поэтому часть этих проблем нужно возложить на Евросоюз. Статья об этом выпущена в издании The New York Times.

«США выделили огромную сумму для поддержки Украины, которая примерно втрое превышает поддержку, предлагаемую Евросоюзом. Срочно нам нужно будет переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских союзников», — говорится в тексте материала.

Отмечается также, что уверенности в том, что Украина сможет вернуть занятые российскими военными юго-восточные территории, нет. При этом военная помощь, оказанная США, смогла немного замедлить, но не остановить полностью российскую спецоперацию, проводимую там.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главной целью российской армии там стала защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов.

Однако страны Евросоюза и США, несмотря на активные усилия России закончить конфликт на Донбассе, стали активно оказывать Украине финансовую помощь и поставлять оружие. Так, Штаты планируют передать Украине противокорабельные ракеты для истребителей, а американский президент Джо Байден уже подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов.

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