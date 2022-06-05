США не может выделять деньги на поддержку Украине бесконечно, поэтому часть этих проблем нужно возложить на Евросоюз. Статья об этом выпущена в издании The New York Times.
«США выделили огромную сумму для поддержки Украины, которая примерно втрое превышает поддержку, предлагаемую Евросоюзом. Срочно нам нужно будет переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских союзников», — говорится в тексте материала.
Отмечается также, что уверенности в том, что Украина сможет вернуть занятые российскими военными юго-восточные территории, нет. При этом военная помощь, оказанная США, смогла немного замедлить, но не остановить полностью российскую спецоперацию, проводимую там.
Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главной целью российской армии там стала защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов.
Однако страны Евросоюза и США, несмотря на активные усилия России закончить конфликт на Донбассе, стали активно оказывать Украине финансовую помощь и поставлять оружие. Так, Штаты планируют передать Украине противокорабельные ракеты для истребителей, а американский президент Джо Байден уже подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов.
США не может выделять деньги на поддержку Украине бесконечно, поэтому часть этих проблем нужно возложить на Евросоюз. Статья об этом выпущена в издании The New York Times. «США выделили огромную сумму для поддержки Украины, которая примерно втрое превышает поддержку, предлагаемую Евросоюзом. Срочно нам нужно будет переложить часть бремени поддержки Киева с нашего собственного бюджета на наших европейских союзников», — говорится в тексте материала. Отмечается также, что уверенности в том, что Украина сможет вернуть занятые российскими военными юго-восточные территории, нет. При этом военная помощь, оказанная США, смогла немного замедлить, но не остановить полностью российскую спецоперацию, проводимую там. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главной целью российской армии там стала защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. Однако страны Евросоюза и США, несмотря на активные усилия России закончить конфликт на Донбассе, стали активно оказывать Украине финансовую помощь и поставлять оружие. Так, Штаты планируют передать Украине противокорабельные ракеты для истребителей, а американский президент Джо Байден уже подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов.