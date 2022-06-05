Рамзан Кадыров придумал, что делать с неисправным американским оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Гаубицы из США, которые уничтожили российские войска на Украине, нужно сдавать в металлолом и отправлять туда, откуда они прибыли. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя уничтоженные американские орудия М777 в Лисичанске и прикрепив видео с их уничтожением.

«Их расположение вычисляется путем расчета баллистической траектории. Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла. Можете сдать их как лом обратно американцам», — отметил он в своем telegram-канале.

Вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты исключают жертвы среди мирного населения — все их силы направлены против ВСУ и нацбатов. По состоянию на март этого года, ВС РФ контролируют значительные территории ЛНР и ДНР. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты.

Евросоюз и США активно помогают Украине финансово, а также поставляют туда вооружение. Но ВС РФ контролируют ситуацию. Так, ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что вооруженные силы РФ ударили по расположениям ВСУ в Жовтневом (ЛНР) и уничтожили до десяти американских гаубиц M777 и около сотни националистов.

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