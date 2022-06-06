СМИ: три страны не поддержали требование Зеленского по Крыму

07 июня 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Три страны отказались от поддержки Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Крым вернулся в состав России Италия, Франция и Германия не поддержали требование украинского лидера Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. Об этом сообщил обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала American Conservative. Он отменил, что Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине. «Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — написал Бьюкенен. Он добавил, что позицию Зеленского разделяют лишь некоторые восточноевропейские страны. Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. До этого он допускал признание Крыма и Донбасса. Он заявлял, что можно найти компромисс. 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав РФ. На переговорах в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, сообщал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина отошла от договоренностей с Россией, которые были достигнуты в Стамбуле. Обсуждение зашло в тупик, говорил он. Россия проводит на Украине спецоперацию, целью которой является помощь гражданам Донбасса, подвергавшихся геноциду, заявлял Путин. По его словам, также целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Италия, Франция и Германия не поддержали требование украинского лидера Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. Об этом сообщил обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала American Conservative. Он отменил, что Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине. «Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — написал Бьюкенен. Он добавил, что позицию Зеленского разделяют лишь некоторые восточноевропейские страны. Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. До этого он допускал признание Крыма и Донбасса. Он заявлял, что можно найти компромисс. 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав РФ. На переговорах в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, сообщал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина отошла от договоренностей с Россией, которые были достигнуты в Стамбуле. Обсуждение зашло в тупик, говорил он. Россия проводит на Украине спецоперацию, целью которой является помощь гражданам Донбасса, подвергавшихся геноциду, заявлял Путин. По его словам, также целями стали демилитаризация и денацификация Украины.