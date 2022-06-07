Сенатор Цеков заявил о скрытой угрозе для Украины от Польши

Польша ожидает разгрома Украины от России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Польша хочет вернуть себе территории Западной Украины, но скрывает это желание за словами о дружбе, ожидая разгрома Киева Россией в ходе спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Польша желает вернуть себе Западную Украину, которую она потеряла в годы Второй мировой войны. Все годы после окончания войны постоянно говорили, что как минимум Львов — город польский. Понятно, что у них такие настроения на уровне подсознания. Они очень желают этого, и они прикрывают это желание разными хорошими словами и делами для Евросоюза и Украины, говоря о защите», — сказал Сергей Цеков.

По мнению сенатора, Варшава ожидает капитуляции Украины. «На самом деле они в войну с Россией на территории Украины вступать не будут. Но если представится возможность, а они считают, что это может случиться, когда Украина потерпит полное поражение от России, тогда они каким-то легитимным образом эти территории оставят у себя. Я думаю, что это наивные ожидания. Не останутся эти территории у Польши», — уточнил он.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам российского лидера Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент Украины заявил, что в Верховную Раду будет внесен документ об особом статусе для польских граждан. В МИД Польши одобрили эту идею. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Варшава начала переходить к захвату территорий на западе Украины.

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