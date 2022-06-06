Губернатор Шумков поднялся в российском рейтинге влияния

Курганский губернатор занимает 66-ю строчку в рейтинге влияния глав субъектов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в рейтинге влияния глав российских регионов поднялся на девять позиций — с 75-го места на 66-ю строчку. Рейтинг за май опубликован на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Среди глав регионов, ранее затронутых природными пожарами, укрепляются позиции губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы Республики Тыва Владислава Ховалыга», — говорится в комментариях к рейтингу АПЭК. Шумков находится в группе «Среднее влияние» на 66-м месте.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле с 70-го места, которое он занимал в марте, Шумков опустился на 75-ю строчку. Тогда аналитики комментировали, что на это повлияли природные пожары, которые бушевали в регионе.