Губернатор Шумков теряет позиции в федеральном рейтинге

Рейтинг главы Курганской области Вадима Шумкова снижается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков теряет позиции в федеральном рейтинге. Глава региона потерял пять пунктов. Рейтинг влияния глав регионов России за прошлый месяц опубликован на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«На фоне масштабных лесных пожаров в регионе теряет позиции губернатор Курганской области Вадим Шумков», — указано в рейтинге АПЭК. С 70-го места, которое он занимал в марте, Шумков опустился на 75-ю строчку.

В департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данные исследования. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 28 апреля бушуют пожары, объявлен режим ЧС. Огонь добрался до некоторых поселков. Часть курганцев остались без жилья. Власти обещают им выплаты. 6 мая в регионе из-за угрозы пожаров эвакуировали три населенных пункта. В Курганскую область на помощь спасателям прибыли специалисты из Челябинской, Свердловской, Архангельской, Тюменской областей, ХМАО, Коми и Карелии. Всего задействовано более 1200 человек. Ранее удалось установить 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары, возбуждено восемь уголовных дел. Губернатор Шумков поручил проверить работу арендаторов лесов в части исполнения противопожарных требований.