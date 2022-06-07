07 июня 2022
06 июня 2022

В ЯНАО расширят Красную книгу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заяц у главного корпуса ЮуРГУ. Челябинск, заяц, животное, дикое животное
В Красной книге ЯНАО будет 153 вида животных, растений, лишайников и грибов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе появится новое издание Красной книги региона. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Всего в ней будет представлено 153 вида животных, растений, лишайников и грибов. Тираж — 500 экземпляров», — уточнили в пресс-службе правительства.

С последней редакции в 2010 году в Красную книгу включены лесной или таежный гуменник, арктический голец популяции озера Большое Щучье и таймень. Однако, несколько видов животных исключили из перечня: малого лебедя и обыкновенного подкаменщика. Состояние этих видов по результатам мониторинга оценивается как не угрожаемое, а динамика численности — положительная.

Ранее URA.RU рассказывало о нескольких случаях природоохранной деятельности в ЯНАО. Так, в регионе было обнаружено девять убитых северных оленей. Полиция задержала злоумышленников через несколько дней после инцидента.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Ямало-Ненецком автономном округе появится новое издание Красной книги региона. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Всего в ней будет представлено 153 вида животных, растений, лишайников и грибов. Тираж — 500 экземпляров», — уточнили в пресс-службе правительства. С последней редакции в 2010 году в Красную книгу включены лесной или таежный гуменник, арктический голец популяции озера Большое Щучье и таймень. Однако, несколько видов животных исключили из перечня: малого лебедя и обыкновенного подкаменщика. Состояние этих видов по результатам мониторинга оценивается как не угрожаемое, а динамика численности — положительная. Ранее URA.RU рассказывало о нескольких случаях природоохранной деятельности в ЯНАО. Так, в регионе было обнаружено девять убитых северных оленей. Полиция задержала злоумышленников через несколько дней после инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...