В ЯНАО расширят Красную книгу

08 июня 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

В Красной книге ЯНАО будет 153 вида животных, растений, лишайников и грибов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе появится новое издание Красной книги региона. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Всего в ней будет представлено 153 вида животных, растений, лишайников и грибов. Тираж — 500 экземпляров», — уточнили в пресс-службе правительства. С последней редакции в 2010 году в Красную книгу включены лесной или таежный гуменник, арктический голец популяции озера Большое Щучье и таймень. Однако, несколько видов животных исключили из перечня: малого лебедя и обыкновенного подкаменщика. Состояние этих видов по результатам мониторинга оценивается как не угрожаемое, а динамика численности — положительная. Ранее URA.RU рассказывало о нескольких случаях природоохранной деятельности в ЯНАО. Так, в регионе было обнаружено девять убитых северных оленей. Полиция задержала злоумышленников через несколько дней после инцидента. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Ямало-Ненецком автономном округе появится новое издание Красной книги региона. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Всего в ней будет представлено 153 вида животных, растений, лишайников и грибов. Тираж — 500 экземпляров», — уточнили в пресс-службе правительства. С последней редакции в 2010 году в Красную книгу включены лесной или таежный гуменник, арктический голец популяции озера Большое Щучье и таймень. Однако, несколько видов животных исключили из перечня: малого лебедя и обыкновенного подкаменщика. Состояние этих видов по результатам мониторинга оценивается как не угрожаемое, а динамика численности — положительная. Ранее URA.RU рассказывало о нескольких случаях природоохранной деятельности в ЯНАО. Так, в регионе было обнаружено девять убитых северных оленей. Полиция задержала злоумышленников через несколько дней после инцидента.