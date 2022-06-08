Экономист Ханке заявил об ущербе миру из-за санкций против России

Американский экономист считает, что США понесут издержки от санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Наибольший ущерб от антироссийских санкций понесет не РФ, а остальной мир. Об этом заявил профессор прикладной экономики, основатель и содиректор Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джона Хопкинса в Балтиморе (США) Стив Ханке.

«Хотя гуманитарные и экономические издержки для России будут огромными, они меркнут по сравнению с издержками для тех, кто находится за пределами России. ЕС понесет [огромные] расходы, намного большие, чем США. Но расходы и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они будут распространяться по всему миру, ложась тяжелым бременем на бедные страны и бедные народы», — заявил Ханке в интервью китайскому изданию Asia Times.

По его словам, эти ограничения оказались неэффективны в изменении поведения России, как и все санкции. Профессор считает, что они были контрпродуктивными. «Санкции никогда не выигрывали войну», — высказался он. Он назвал такие меры экономическим оружием, которое используют необъявленной войне против РФ.

Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения нанесли также ущерб и тем странам, которые вводили их. В Евросоюзе и США исчерпали арсенал средств для сдерживания России, цитирует RT спикера Госдумы Вячеслава Володина. Политика Евросоюза в отношении России приведет их жителей к ущербу в 500 млрд долларов уже к концу году, заявил URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин.

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