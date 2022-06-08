Фестиваль «Ночь музыки» заявил о новых площадках

08 июня 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Список площадок «Ночь музыки» пополнился еще тремя сценами Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы «Ночи музыки» анонсировали дополнительные музыкальные площадки и хэдлайнеров фестиваля, который пройдет 24 июня в Екатеринбурге. Среди мест, где можно будет насладиться музыкой, числится сцена во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ), ДИВС и Двор культуры и труда на Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night. «В самую музыкальную ночь во Дворце культуры железнодорожников свои сцены представят „Афиша Daily“, „Мастера Сибири“ и Jazzist», — сообщает пресс-служба фестиваля. На шоукейсе «Афиши Daily» выступят группы «Залив», «Парнишка», ELECTROLITH, «ГАФТ», «АЛМО», «Макодзеба», GAUGA, «Дисциплина Безбольной Биты» и «ПАСАДЕНА». Хэдлайнером сцены станет группа «Свидание». На закрытой сцене ДКЖ разместится журнал «Мастера Сибири». Здесь музыкальную программу представят артисты «Соль морей», «Фея нервных окончаний», SOYKA, «ЛИЦАХРИЗАНТЕМ», magic tape и «немой». Во Дворце культуры состоится шоукейс JAZZIST, где выступят секстет Юрия Пушкарева, квартет Арсения Владимирова, Imaginary Friends Orchestra, Шаньгин-трио (дуо) и PCHBLK. У ДИВСа разместится сцена независимого лейбла Yummy Music. Здесь концерт дадут его резиденты — «УСАЛ», GAUGA, juna, «ОММАЖ», URTIC, qaynar, Shanu и Malsi Music feat. Ilgiz, Marat Taturas, Feal, Arkey June и uraan. Также в музыкальную площадку превратится Двор культуры и труда на улице Первомайская, 1, где хэдлайнерами станут фанк-группа REVO.BAND и российский трубач Вадим Эйленкриг со своей командой ENKRIG CREW. Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Среди главных хэдлайнеров заявлены такие артисты, как певица МакSим, группа «Курара», певец Найк Борзов, солистка группы «Мираж» и «Вояж» Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры». Также впервые появятся детские музыкальные площадки, а 25 июня пройдет музыкальная конференция «Ночь музыки». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Организаторы «Ночи музыки» анонсировали дополнительные музыкальные площадки и хэдлайнеров фестиваля, который пройдет 24 июня в Екатеринбурге. Среди мест, где можно будет насладиться музыкой, числится сцена во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ), ДИВС и Двор культуры и труда на Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night. «В самую музыкальную ночь во Дворце культуры железнодорожников свои сцены представят „Афиша Daily“, „Мастера Сибири“ и Jazzist», — сообщает пресс-служба фестиваля. На шоукейсе «Афиши Daily» выступят группы «Залив», «Парнишка», ELECTROLITH, «ГАФТ», «АЛМО», «Макодзеба», GAUGA, «Дисциплина Безбольной Биты» и «ПАСАДЕНА». Хэдлайнером сцены станет группа «Свидание». На закрытой сцене ДКЖ разместится журнал «Мастера Сибири». Здесь музыкальную программу представят артисты «Соль морей», «Фея нервных окончаний», SOYKA, «ЛИЦАХРИЗАНТЕМ», magic tape и «немой». Во Дворце культуры состоится шоукейс JAZZIST, где выступят секстет Юрия Пушкарева, квартет Арсения Владимирова, Imaginary Friends Orchestra, Шаньгин-трио (дуо) и PCHBLK. У ДИВСа разместится сцена независимого лейбла Yummy Music. Здесь концерт дадут его резиденты — «УСАЛ», GAUGA, juna, «ОММАЖ», URTIC, qaynar, Shanu и Malsi Music feat. Ilgiz, Marat Taturas, Feal, Arkey June и uraan. Также в музыкальную площадку превратится Двор культуры и труда на улице Первомайская, 1, где хэдлайнерами станут фанк-группа REVO.BAND и российский трубач Вадим Эйленкриг со своей командой ENKRIG CREW. Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Среди главных хэдлайнеров заявлены такие артисты, как певица МакSим, группа «Курара», певец Найк Борзов, солистка группы «Мираж» и «Вояж» Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры». Также впервые появятся детские музыкальные площадки, а 25 июня пройдет музыкальная конференция «Ночь музыки».