Десятки курганцев прогорели на инвестициях

09 июня 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

С начала года 50 жителей Курганской области пострадали от действий финансового фонда «Финико» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пятьдесят жителей Курганской области признаны жертвами мошеннических действий со стороны финансового фонда «Финико» с начала 2022 года. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. «В январе—мае 2022 года выявлено 50 фактов мошеннических действий в отношении 50 жителей Курганской области со стороны представителей финансового фонда FINIKO, имевших обособленный офис в городе Кургане. В действиях руководителя фонда установлены признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые переданы в Следственный департамент МВД России для дальнейшего расследования», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос URA.RU. Финансовая пирамида «Финико» действовала по всей стране. Ее основателя Кирилла Доронина судят в Казани. Троих его соучастников объявляли в международный розыск. Вкладчикам «Финико» обещали пассивный доход в размере 25% и выше, пирамида активно предлагала населению собственные финансовые продукты: закрытие кредита за 35% от суммы долга, покупку авто или квартиры за 35% от стоимости объекта. Доверчивых граждан уверяли, что «Финико» получает доход от трейдинга на бирже и что на компанию работают более 100 высококвалифицированных инвесторов, которые знают, как приумножить средства вкладчиков. Ранее URA.RU сообщало, что жертвами «Финико» стали сотни жителей Екатеринбурга. Пострадавшие от действий компании были и в других уральских регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Пятьдесят жителей Курганской области признаны жертвами мошеннических действий со стороны финансового фонда «Финико» с начала 2022 года. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. «В январе—мае 2022 года выявлено 50 фактов мошеннических действий в отношении 50 жителей Курганской области со стороны представителей финансового фонда FINIKO, имевших обособленный офис в городе Кургане. В действиях руководителя фонда установлены признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые переданы в Следственный департамент МВД России для дальнейшего расследования», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос URA.RU. Финансовая пирамида «Финико» действовала по всей стране. Ее основателя Кирилла Доронина судят в Казани. Троих его соучастников объявляли в международный розыск. Вкладчикам «Финико» обещали пассивный доход в размере 25% и выше, пирамида активно предлагала населению собственные финансовые продукты: закрытие кредита за 35% от суммы долга, покупку авто или квартиры за 35% от стоимости объекта. Доверчивых граждан уверяли, что «Финико» получает доход от трейдинга на бирже и что на компанию работают более 100 высококвалифицированных инвесторов, которые знают, как приумножить средства вкладчиков. Ранее URA.RU сообщало, что жертвами «Финико» стали сотни жителей Екатеринбурга. Пострадавшие от действий компании были и в других уральских регионах.