Лилию Ардашеву сделали крайней в истории со скандальным танцем лицеистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Стали известны обстоятельства, при которых госпитализировали завуча екатеринбургского лицея №12 Лилию Ардашеву, обвиненную в ЛГБТ-скандале. По данным URA.RU, у женщины случился приступ после того, как ее вызвали на опрос в полицию. Об этом корреспонденту рассказал источник в силовой среде.

По его словам, в УМВД поступили результаты некой экспертизы, проведенной одним из областных центров психологической помощи. «Изучив видео [с танцем старшеклассников], специалисты пришли к выводу, что якобы имеет место пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. А это статья 6.21 КоАП РФ. Ардашеву вызвали на беседу, но ей стало плохо, увезли на скорой», — поделился инсайдер.

Сама Ардашева воздерживается от комментариев журналистам. В УМВД по Екатеринбургу лишь подтвердили, что проводят проверку. А в региональном министерстве образования URA.RU заявили, что не заказывали экспертизу.

Резонанс вокруг лицея №12 возник из-за видео, на котором школьники в розовых футболах пародируют молодежный клип. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в танце признаки пропаганды ЛГБТ. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сразу потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Мэрия — работодатель Кулевой — изначально заняла противоположную позицию. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту директора. После этого губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит отставки Кулевой, поддержав тем самым администрацию.

А 6 июня мэр Алексей Орлов рассказал URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — в отношении завуча. Но позднее стало известно, что не жесткое. Считая скандал искусственным, городские чиновники уговорили Ардашеву остаться в лицее, пусть и на позиции простого учителя музыки.

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