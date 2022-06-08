08 июня 2022

Владельцу курганской АЗС грозит тюремный срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
В Шадринске владелец АЗС платил зарплаты ниже МРОТ Фото:

В Шадринске Курганской области владельцу автозаправочной станции грозит лишение свободы из-за оплаты труда работников ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В Шадринском районе проверка жалобы местного жителя показала, что один из предпринимателей в сфере автозаправочных станций с января по март 2022 года выплачивал заработную плату своим работникам в размере ниже МРОТ. В результате преступного бездействия за три месяца работодатель задолжал сотрудникам заработок, превышающий 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуру Курганской области.

После проверки следственный отдел СУ СК по Курганской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного МРОТ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 3 лет. В ведомстве отметили, что с 1 июня МРОТ в России увеличен на 10% (до 15 279 рублей). В Курганской области зарплата не может быть ниже 17 570 рублей (с учетом районного коэффициента), при условии, что отработана норма рабочего времени.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Шадринске Курганской области владельцу автозаправочной станции грозит лишение свободы из-за оплаты труда работников ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «В Шадринском районе проверка жалобы местного жителя показала, что один из предпринимателей в сфере автозаправочных станций с января по март 2022 года выплачивал заработную плату своим работникам в размере ниже МРОТ. В результате преступного бездействия за три месяца работодатель задолжал сотрудникам заработок, превышающий 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуру Курганской области. После проверки следственный отдел СУ СК по Курганской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного МРОТ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 3 лет. В ведомстве отметили, что с 1 июня МРОТ в России увеличен на 10% (до 15 279 рублей). В Курганской области зарплата не может быть ниже 17 570 рублей (с учетом районного коэффициента), при условии, что отработана норма рабочего времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...