Владельцу курганской АЗС грозит тюремный срок

09 июня 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Шадринске владелец АЗС платил зарплаты ниже МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области владельцу автозаправочной станции грозит лишение свободы из-за оплаты труда работников ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «В Шадринском районе проверка жалобы местного жителя показала, что один из предпринимателей в сфере автозаправочных станций с января по март 2022 года выплачивал заработную плату своим работникам в размере ниже МРОТ. В результате преступного бездействия за три месяца работодатель задолжал сотрудникам заработок, превышающий 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуру Курганской области. После проверки следственный отдел СУ СК по Курганской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного МРОТ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 3 лет. В ведомстве отметили, что с 1 июня МРОТ в России увеличен на 10% (до 15 279 рублей). В Курганской области зарплата не может быть ниже 17 570 рублей (с учетом районного коэффициента), при условии, что отработана норма рабочего времени. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Шадринске Курганской области владельцу автозаправочной станции грозит лишение свободы из-за оплаты труда работников ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «В Шадринском районе проверка жалобы местного жителя показала, что один из предпринимателей в сфере автозаправочных станций с января по март 2022 года выплачивал заработную плату своим работникам в размере ниже МРОТ. В результате преступного бездействия за три месяца работодатель задолжал сотрудникам заработок, превышающий 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуру Курганской области. После проверки следственный отдел СУ СК по Курганской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного МРОТ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 3 лет. В ведомстве отметили, что с 1 июня МРОТ в России увеличен на 10% (до 15 279 рублей). В Курганской области зарплата не может быть ниже 17 570 рублей (с учетом районного коэффициента), при условии, что отработана норма рабочего времени.