Сотрудники курганского «Корвета» боятся появления штрафов и лишения премий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского арматурного предприятия «Корвет» возмущены прекращением коллективного договора, а также отменой стимулирующей выплаты. Теперь они боятся штрафов без повода и лишения премий. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к руководству предприятия.

«Администрация завода не хочет продлять коллективный договор, который прекратил действие 26 апреля. Они упираются в ст. 37 ТК РФ: раз сотрудников в профсоюзе меньше 51% от всего предприятия, то лучше установить локальный акт, которым будет все регулироваться», — рассказал URA.RU источник.

Как отмечает инсайдер, локальный акт создает больше лазеек для работодателя, чтобы уклоняться от выплат, выписывать необоснованные штрафы, выдавать некачественную спецодежду или средства личной гигиены. «Акт не защищает заводчан — сегодня приказы издаются, а завтра их могут отменить В коллективном же договоре прописываются требования по сертификации спецодежды, по охране труда, а также другие правовые нюансы», — говорит источник.

В том числе руководство отменило стимулирующие выплаты некурящим, которые составляли +5%, говорит источник. Эти проценты они добавили к индексации в 10% всем работникам, в том числе и курящим. Эту информацию URU.RU также подтвердили инсайдеры из действующих сотрудников.

URA.RU направило официальный запрос к руководству предприятия АО «АК „Корвет“». На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что рабочим завода «Корвет» в Кургане запретили пользоваться мобильными телефонами и наушниками в личных целях. Согласно приказу, нарушителям будут урезать размер премии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам