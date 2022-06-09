Путин ответил на претензии Запада. «Моим именем уже инфляцию называют»

09 июня 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обвинил Запад в проблемах, которые там начались Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции влияют прежде всего на тех, кто их ввел, и ни Россия, ни глава государства тут ни при чем. Такое заявление на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» сделал президент России Владимир Путин. «Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», — сказал он во время общения с молодыми предпринимателями, трансляция велась на «России 24». Таким образом, иностранные лидеры пытаются скрыть свои собственные промахи в экономике, дополняет телеканал 360. Он также отметил, что западные санкции никак не влияют на Россию, зато влияют на сам Запад не лучшим образом, пишет RT. Ранее президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в США не следствием своей политики, а «проклятьем». При этом администрация Байдена называет рост цен не иначе как «подорожанием из-за Путина». В энергетических проблемах, которые сейчас есть у Штатов, также обвиняют Россию. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако из-за этого ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Российское правительство отреагировало на них и создало несколько пакетов антикризисных решений для граждан и бизнеса. В свою очередь, страны Евросоюза и США столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные санкции влияют прежде всего на тех, кто их ввел, и ни Россия, ни глава государства тут ни при чем. Такое заявление на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи» сделал президент России Владимир Путин. «Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», — сказал он во время общения с молодыми предпринимателями, трансляция велась на «России 24». Таким образом, иностранные лидеры пытаются скрыть свои собственные промахи в экономике, дополняет телеканал 360. Он также отметил, что западные санкции никак не влияют на Россию, зато влияют на сам Запад не лучшим образом, пишет RT. Ранее президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в США не следствием своей политики, а «проклятьем». При этом администрация Байдена называет рост цен не иначе как «подорожанием из-за Путина». В энергетических проблемах, которые сейчас есть у Штатов, также обвиняют Россию. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако из-за этого ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Российское правительство отреагировало на них и создало несколько пакетов антикризисных решений для граждан и бизнеса. В свою очередь, страны Евросоюза и США столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.