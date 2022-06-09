Экс-депутат поборется за место в гордуме Тобольска. Его судили за экстремистское видео

10 июня 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Юрий Юхневич представит на довыборах КПРФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич, осужденный в 2021 году за распространение экстремистского видео, выдвинется от КПРФ на довыборах в гордуму Тобольска. Об этом URA.RU рассказала его супруга Регина Юхневич, ныне заседающая в региональном парламенте. «Юрий Болеславович будет выдвинут от КПРФ по одному из двух округов. Его кандидатура была поддержана товарищами единогласно», — сообщила депутат. Кандидат от коммунистов по оставшемуся округу будет определен позднее. Юхневича обвинили в том, что он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября 2020 года разместил ролик с критикой партии «Единая Россия», который в России был признан экстремистским. 3 марта 2021 года депутат был оштрафован Тобольским городским судом на 1000 рублей. После вступления приговора в силу коммунист потерял право участвовать в выборах 2021 года. Сам он называл суд «политическим заказом». Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич, осужденный в 2021 году за распространение экстремистского видео, выдвинется от КПРФ на довыборах в гордуму Тобольска. Об этом URA.RU рассказала его супруга Регина Юхневич, ныне заседающая в региональном парламенте. «Юрий Болеславович будет выдвинут от КПРФ по одному из двух округов. Его кандидатура была поддержана товарищами единогласно», — сообщила депутат. Кандидат от коммунистов по оставшемуся округу будет определен позднее. Юхневича обвинили в том, что он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября 2020 года разместил ролик с критикой партии «Единая Россия», который в России был признан экстремистским. 3 марта 2021 года депутат был оштрафован Тобольским городским судом на 1000 рублей. После вступления приговора в силу коммунист потерял право участвовать в выборах 2021 года. Сам он называл суд «политическим заказом». Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.