В Тюмени нашли труп мужчины возле станции скорой помощи

В Тюмени по улице Суходольской найден труп мужчины
В Тюмени был найден труп мужчины по улице Суходольской возле станции скорой помощи. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
«Вчера возле станции скорой помощи по улице Суходольской был найден труп мужчины, работали криминалисты. Подробностей никто не знает», — говорится в сообщении анонимного поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «Вконтакте».
Агентство направило письменный запрос в Следственный комитет РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Широтной нашли труп мужчины. По данным Следственного комитета России по региону, признаков криминальной смерти не было обнаружено.
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