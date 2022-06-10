10 июня 2022
09 июня 2022

В Тюмени нашли труп мужчины возле станции скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
В Тюмени по улице Суходольской найден труп мужчины Фото:

В Тюмени был найден труп мужчины по улице Суходольской возле станции скорой помощи. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Вчера возле станции скорой помощи по улице Суходольской был найден труп мужчины, работали криминалисты. Подробностей никто не знает», — говорится в сообщении анонимного поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «Вконтакте».

Агентство направило письменный запрос в Следственный комитет РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Широтной нашли труп мужчины. По данным Следственного комитета России по региону, признаков криминальной смерти не было обнаружено.

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В Тюмени был найден труп мужчины по улице Суходольской возле станции скорой помощи. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Вчера возле станции скорой помощи по улице Суходольской был найден труп мужчины, работали криминалисты. Подробностей никто не знает», — говорится в сообщении анонимного поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «Вконтакте». Агентство направило письменный запрос в Следственный комитет РФ по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Широтной нашли труп мужчины. По данным Следственного комитета России по региону, признаков криминальной смерти не было обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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