В Тюмени по улице Широтная обнаружен труп мужчины (архивное фото)
В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.
«Широтная 165к5. Лежит труп». Об этом сообщил автор анонимного поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители пишут, что мужчина выпал из окна.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в одном из дворов по улице 50 лет Октября нашли труп мужчины. По информации местных жителей, мужчине были нанесены ножевые ранения.
В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп.
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