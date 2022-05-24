В Тюмени в одном из дворов многоэтажек нашли труп. Фото

24 мая 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

В Тюмени по улице Широтная обнаружен труп мужчины (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «Широтная 165к5. Лежит труп». Об этом сообщил автор анонимного поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители пишут, что мужчина выпал из окна. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в одном из дворов по улице 50 лет Октября нашли труп мужчины. По информации местных жителей, мужчине были нанесены ножевые ранения. В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп. Фото: группа «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «Широтная 165к5. Лежит труп». Об этом сообщил автор анонимного поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители пишут, что мужчина выпал из окна. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в одном из дворов по улице 50 лет Октября нашли труп мужчины. По информации местных жителей, мужчине были нанесены ножевые ранения.