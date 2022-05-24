В Тюмени в одном из дворов многоэтажек нашли труп. Фото

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
В Тюмени по улице Широтная обнаружен труп мужчины (архивное фото) Фото:

В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

«Широтная 165к5. Лежит труп». Об этом сообщил автор анонимного поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители пишут, что мужчина выпал из окна.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в одном из дворов по улице 50 лет Октября нашли труп мужчины. По информации местных жителей, мужчине были нанесены ножевые ранения.

В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп.
Фото:
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В Тюмени по улице Широтная обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «Широтная 165к5. Лежит труп». Об этом сообщил автор анонимного поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители пишут, что мужчина выпал из окна. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в одном из дворов по улице 50 лет Октября нашли труп мужчины. По информации местных жителей, мужчине были нанесены ножевые ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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