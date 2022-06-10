МО: ВСУ намерены взорвать захоронение жертв чумы в Одессе

11 июня 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют провокацию районе захоронения жертв чумы в Одессе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», — рассказал генерал-полковник в ходе брифинга. По словам Мизинцева, в густонаселенном районе города, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс ПВО или его макет. В случае удара ВКС России по объекту Киев намерен распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее СБУ взорвали цистерну с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. В последний раз Минобороны заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киев готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», — рассказал генерал-полковник в ходе брифинга. По словам Мизинцева, в густонаселенном районе города, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс ПВО или его макет. В случае удара ВКС России по объекту Киев намерен распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее СБУ взорвали цистерну с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. В последний раз Минобороны заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных.