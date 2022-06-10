10 июня 2022
09 июня 2022

Артюхов доложил вице-премьеру о перспективах развития ЯНАО

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Глава региона отчитался о Северном морском пути и газификации округа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру РФ Александру Новаку о перспективах развития региона с учетом планов по расширению мощности Северного морского пути. Информацию о встрече главы региона с заместителем председателя правительства РФ разместила пресс-служба губернатора на официальном сайте.

«В центре внимания беседы было развитие энергетического потенциала ЯНАО с учетом планов по расширению мощности Северного морского пути. Северный морской путь — отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки», — сообщает пресс-служба.

Губернатор рассказал о выполнении поручений президента Владимира Путина об ускорении газификации и проведении догазификации до конца 2022 в ЯНАО. Программа выполняется, получено более 1000 заявок от жителей на подведение газа, заключено более 600 договоров. Для отдельных категорий граждан действуют меры соцподдержки.

Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко Арктические игры. На встрече политики пришли к мнению, что проведение игр стоит сделать ежегодным.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру РФ Александру Новаку о перспективах развития региона с учетом планов по расширению мощности Северного морского пути. Информацию о встрече главы региона с заместителем председателя правительства РФ разместила пресс-служба губернатора на официальном сайте. «В центре внимания беседы было развитие энергетического потенциала ЯНАО с учетом планов по расширению мощности Северного морского пути. Северный морской путь — отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки», — сообщает пресс-служба. Губернатор рассказал о выполнении поручений президента Владимира Путина об ускорении газификации и проведении догазификации до конца 2022 в ЯНАО. Программа выполняется, получено более 1000 заявок от жителей на подведение газа, заключено более 600 договоров. Для отдельных категорий граждан действуют меры соцподдержки. Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко Арктические игры. На встрече политики пришли к мнению, что проведение игр стоит сделать ежегодным.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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