Артюхов доложил вице-премьеру о перспективах развития ЯНАО

Глава региона отчитался о Северном морском пути и газификации округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру РФ Александру Новаку о перспективах развития региона с учетом планов по расширению мощности Северного морского пути. Информацию о встрече главы региона с заместителем председателя правительства РФ разместила пресс-служба губернатора на официальном сайте.

«В центре внимания беседы было развитие энергетического потенциала ЯНАО с учетом планов по расширению мощности Северного морского пути. Северный морской путь — отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки», — сообщает пресс-служба.

Губернатор рассказал о выполнении поручений президента Владимира Путина об ускорении газификации и проведении догазификации до конца 2022 в ЯНАО. Программа выполняется, получено более 1000 заявок от жителей на подведение газа, заключено более 600 договоров. Для отдельных категорий граждан действуют меры соцподдержки.

Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко Арктические игры. На встрече политики пришли к мнению, что проведение игр стоит сделать ежегодным.