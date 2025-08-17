Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг сообщения западных СМИ о якобы международной изоляции Москвы до саммита на Аляске. Об этом дипломат сообщил в своем telegram-канале.
«Вздор. Россия никогда не была изолирована», — заявил Ульянов. Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает тесные связи со странами по всему миру, за исключением государств Евросоюза, членов «Большой семерки» и еще ряда стран.
Кроме того, ранее французский политик Флориан Филиппо также отметил, что Россия не находилась в изоляции на международной арене. По словам дипломата, позиция некоторых западных СМИ носит односторонний характер и не отражает реальное положение дел, передает RT.
