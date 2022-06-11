Испания извинилась за предложение поставить Киеву танки НАТО

12 июня 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Мадрид извинился перед ФРГ за предложение поставить немецкие танки Киеву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Мадрида принесли извинения правительству ФРГ «за излишнее волнение», вызванное новостью о возможной отправке Испанией немецких танков Leopard A4 на Украину. Об этом сообщает издание Business Insider. «Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру», — говорится в статье. По информации издания, в случае отправки Leopard A4 Киеву, эти машины стали бы первыми танками НАТО, которые западные страны «пожертвовали бы ВСУ». «В результате давление на канцлера Германии Олафа Шольца резко возросло», — заключил автор. Страны Запада резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерено затягивает поставки современного оружия. Председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн советовала властям Германии более ясно общаться со странами-партнерами при поставках оружия на Украину, чтобы не оказаться «неудачниками». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Власти Мадрида принесли извинения правительству ФРГ «за излишнее волнение», вызванное новостью о возможной отправке Испанией немецких танков Leopard A4 на Украину. Об этом сообщает издание Business Insider. «Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру», — говорится в статье. По информации издания, в случае отправки Leopard A4 Киеву, эти машины стали бы первыми танками НАТО, которые западные страны «пожертвовали бы ВСУ». «В результате давление на канцлера Германии Олафа Шольца резко возросло», — заключил автор. Страны Запада резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерено затягивает поставки современного оружия. Председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн советовала властям Германии более ясно общаться со странами-партнерами при поставках оружия на Украину, чтобы не оказаться «неудачниками».