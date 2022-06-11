11 июня 2022
10 июня 2022
09 июня 2022

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, погода, небо, штормовое предупреждение, облако, магистраль, непогода, путепровод, дорога
А также может быть закрыта паромная переправа Салехард-Лабытнанги Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в МЧС по ЯНАО.

«Синоптики прогнозируют в ряде муниципалитетов ветер с порывами до 20 м/с. Кроме того, возможны проливные дожди и грозы», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало о перебоях в работе переправы Салехард-Лабытнанги. Кроме того, в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в МЧС по ЯНАО. «Синоптики прогнозируют в ряде муниципалитетов ветер с порывами до 20 м/с. Кроме того, возможны проливные дожди и грозы», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о перебоях в работе переправы Салехард-Лабытнанги. Кроме того, в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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