В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

12 июня 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

А также может быть закрыта паромная переправа Салехард-Лабытнанги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в МЧС по ЯНАО. «Синоптики прогнозируют в ряде муниципалитетов ветер с порывами до 20 м/с. Кроме того, возможны проливные дожди и грозы», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о перебоях в работе переправы Салехард-Лабытнанги. Кроме того, в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в МЧС по ЯНАО. «Синоптики прогнозируют в ряде муниципалитетов ветер с порывами до 20 м/с. Кроме того, возможны проливные дожди и грозы», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о перебоях в работе переправы Салехард-Лабытнанги. Кроме того, в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.