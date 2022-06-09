09 июня 2022

Синоптики предупредили ЯНАО об аномальной жаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, термометр, градусник, тепло в доме, температура в квартире
В некоторых районах ЯНАО столбики термометров приблизятся к +30°С Фото:

В ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Местами она приблизится к +30°С, сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу температура поднимется до +17…+22°С, с кратковременными дождями. Местами обещается до +27°С тепла.

В воскресенье температура воздуха в среднем поднимется еще на 1°С и составит +18…+23°С. При этом в западных частях региона она опустится до +13°С.

В понедельник температура опустится до +15…+20°С, местами пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный ветер на протяжении всех выходных будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели напомнили о повышенной опасности лесных пожаров в жаркую погоду. Они призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время лесных пикников и напомнили об ответственности для тех, по чьей вине происходят возгорания.

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В ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Местами она приблизится к +30°С, сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В субботу температура поднимется до +17…+22°С, с кратковременными дождями. Местами обещается до +27°С тепла. В воскресенье температура воздуха в среднем поднимется еще на 1°С и составит +18…+23°С. При этом в западных частях региона она опустится до +13°С. В понедельник температура опустится до +15…+20°С, местами пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный ветер на протяжении всех выходных будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели напомнили о повышенной опасности лесных пожаров в жаркую погоду. Они призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время лесных пикников и напомнили об ответственности для тех, по чьей вине происходят возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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