Синоптики предупредили ЯНАО об аномальной жаре

В некоторых районах ЯНАО столбики термометров приблизятся к +30°С Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Местами она приблизится к +30°С, сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу температура поднимется до +17…+22°С, с кратковременными дождями. Местами обещается до +27°С тепла.

В воскресенье температура воздуха в среднем поднимется еще на 1°С и составит +18…+23°С. При этом в западных частях региона она опустится до +13°С.

В понедельник температура опустится до +15…+20°С, местами пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный ветер на протяжении всех выходных будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели напомнили о повышенной опасности лесных пожаров в жаркую погоду. Они призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время лесных пикников и напомнили об ответственности для тех, по чьей вине происходят возгорания.