В ЯНАО предупредили о перебоях в работе главной переправы

Погодные условия повлияют на работу переправы
Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На 12 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.
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