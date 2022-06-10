10 июня 2022
09 июня 2022

В ЯНАО предупредили о перебоях в работе главной переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм. Локосово, паромная переправа, волны, река обь
Погодные условия повлияют на работу переправы Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На 12 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На 12 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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