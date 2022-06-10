В ЯНАО предупредили о перебоях в работе главной переправы

Погодные условия повлияют на работу переправы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На 12 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. Убедительно просим планировать свои поездки заранее», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО на выходных ожидают аномально высокую температуру. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 м/с.