13 июня 2022
12 июня 2022

В угодьях курганского бизнесмена появился кабан-альбинос. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сазонов Игорь, охотник и владелец сети аптек
Предприниматель Игорь Сазонов нашел в своем угодье кабанчика-альбиноса Фото:

Предприниматель Игорь Сазонов нашел в своем охотничьем угодье «Камаганское» кабанчика-альбиноса. Фотографию необычного животного он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Находясь на просторах хозяйства, периодически замечаешь, мелькнет где-нибудь особь с пегим пятном. Это редко бывает. А тут такое чудо — альбинос появился! Я два часа наблюдал за ним. И такое ощущение, что другие поросята его не признают, отгоняют от кормушки. Вылавливать его не будем, я противник агрессивных способов вмешательства в природу. Думаю, что его нецелесообразно трогать, пусть растет», — пояснил Игорь Сазонов URA.RU.

Сазонов отметил, что подобные отклонения в среде охотников называют нарушением генотипа животных. По негласной охотничьей этике таких животных добывают первыми, чтобы сохранить «чистоту крови». Предприниматель намерен наблюдать, как поросенок-альбинос будет расти. «Мам и деток в нашем хозяйстве не трогают, это закон», — добавил он.

Игорь Сазонов владеет сетью аптек в Кургане и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском районе Курганской области. В угодье обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки.

Предприниматель Игорь Сазонов сфотографировал кабанчика-альбиноса в своем охотугодье «Камаганское»

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Предприниматель Игорь Сазонов нашел в своем охотничьем угодье «Камаганское» кабанчика-альбиноса. Фотографию необычного животного он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Находясь на просторах хозяйства, периодически замечаешь, мелькнет где-нибудь особь с пегим пятном. Это редко бывает. А тут такое чудо — альбинос появился! Я два часа наблюдал за ним. И такое ощущение, что другие поросята его не признают, отгоняют от кормушки. Вылавливать его не будем, я противник агрессивных способов вмешательства в природу. Думаю, что его нецелесообразно трогать, пусть растет», — пояснил Игорь Сазонов URA.RU. Сазонов отметил, что подобные отклонения в среде охотников называют нарушением генотипа животных. По негласной охотничьей этике таких животных добывают первыми, чтобы сохранить «чистоту крови». Предприниматель намерен наблюдать, как поросенок-альбинос будет расти. «Мам и деток в нашем хозяйстве не трогают, это закон», — добавил он. Игорь Сазонов владеет сетью аптек в Кургане и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском районе Курганской области. В угодье обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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