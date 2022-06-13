Предприниматель Игорь Сазонов нашел в своем угодье кабанчика-альбиноса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель Игорь Сазонов нашел в своем охотничьем угодье «Камаганское» кабанчика-альбиноса. Фотографию необычного животного он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Находясь на просторах хозяйства, периодически замечаешь, мелькнет где-нибудь особь с пегим пятном. Это редко бывает. А тут такое чудо — альбинос появился! Я два часа наблюдал за ним. И такое ощущение, что другие поросята его не признают, отгоняют от кормушки. Вылавливать его не будем, я противник агрессивных способов вмешательства в природу. Думаю, что его нецелесообразно трогать, пусть растет», — пояснил Игорь Сазонов URA.RU.

Сазонов отметил, что подобные отклонения в среде охотников называют нарушением генотипа животных. По негласной охотничьей этике таких животных добывают первыми, чтобы сохранить «чистоту крови». Предприниматель намерен наблюдать, как поросенок-альбинос будет расти. «Мам и деток в нашем хозяйстве не трогают, это закон», — добавил он.

Игорь Сазонов владеет сетью аптек в Кургане и охотничьим угодьем «Камаганское» в Белозерском районе Курганской области. В угодье обитают кабаны, косули, тетерева, фазаны и утки.

Предприниматель Игорь Сазонов сфотографировал кабанчика-альбиноса в своем охотугодье «Камаганское» фото: Игорь Сазонов, соцсеть «ВКонтакте»