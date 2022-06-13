В Кургане назначили нового главного архитектора

В администрации Кургана — новое назначение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главным архитектором Кургана стал Николай Шабалин. О назначении URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на редакционный запрос.

«Распоряжением администрации города Кургана Шабалин Николай Александрович назначен на должность начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений», — говорится в ответе мэрии Кургана.

Ранее источники URA.RU высказывали мнение, что в Кургане частая смена главных архитекторов происходит по нескольким причинам. В частности, это высокие требования к таким специалистам и низкая зарплата, которую предлагают. URA.RU сообщало, что в 2020 году главным архитектором Кургана стал Кирилл Жученко из Тюмени. В 2019 году пост занимала Анна Алексейчук. До нее этот пост был вакантным с 2017 года. Причиной для ее увольнения стала смена руководства в департаменте архитектуры.