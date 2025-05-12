12 мая 2025

Представители похоронного рынка Кургана ожидают новых провокаций

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане конфликтуют бюро ритуальных услуг
В Кургане конфликтуют бюро ритуальных услуг Фото:
новость из сюжета
Проблемы и конфликты похоронного бизнеса в Кургане

В Кургане представители похоронного бизнеса не исключают продолжения конфликта между двумя конкурирующими бюро после инцидента с осквернением гробов в магазине. Об этом URA.RU рассказал представитель сферы ритуальных услуг. Также источник сообщил о том, что конфликт между похоронщиками начался со стрельбы из травматического пистолета.

«У обеих конкурирующих компаний были выставлены агенты возле патологоанатомического бюро. Вероятно, между ними возник конфликт. Приехали работники одного предприятия к другому, а конкуренты решили отстреливаться из травматических пистолетов. Там была стрельба. Первые не ожидали такого отпора и убежали, но вернулись уже в магазин, где и устроили погром», — рассказал собеседник.

Сейчас, по словам источника, конфликт находится в стадии затишья, но новые провокации не исключены. «Стыдно за наш город: будто в 90-е годы вернулись. Происходит передел сфер влияния, одни пытаются отнять бизнес у других», — добавил собеседник.

URA.RU подробно писало об инциденте в одном из офисов ритуальных услуг Кургана. По данным источника, в апреле три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников бюро, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты. Потерпевшая сторона знает визитеров как работников конкурирующей организации, было подано заявление в полицию. Сотрудники УМВД проводят проверку.

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В Кургане представители похоронного бизнеса не исключают продолжения конфликта между двумя конкурирующими бюро после инцидента с осквернением гробов в магазине. Об этом URA.RU рассказал представитель сферы ритуальных услуг. Также источник сообщил о том, что конфликт между похоронщиками начался со стрельбы из травматического пистолета. «У обеих конкурирующих компаний были выставлены агенты возле патологоанатомического бюро. Вероятно, между ними возник конфликт. Приехали работники одного предприятия к другому, а конкуренты решили отстреливаться из травматических пистолетов. Там была стрельба. Первые не ожидали такого отпора и убежали, но вернулись уже в магазин, где и устроили погром», — рассказал собеседник. Сейчас, по словам источника, конфликт находится в стадии затишья, но новые провокации не исключены. «Стыдно за наш город: будто в 90-е годы вернулись. Происходит передел сфер влияния, одни пытаются отнять бизнес у других», — добавил собеседник. URA.RU подробно писало об инциденте в одном из офисов ритуальных услуг Кургана. По данным источника, в апреле три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников бюро, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты. Потерпевшая сторона знает визитеров как работников конкурирующей организации, было подано заявление в полицию. Сотрудники УМВД проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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