Губернатор Шумков и правительственная комиссия нашли много недочетов в Варгашах

В Варгашинском округе (Курганская область) выявлен ряд серьезных недочетов в содержании дорог и ремонте социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам выездной проверки, которую 14 мая провел губернатор Вадим Шумков совместно с правительственной комиссией.
«Поработали сегодня с правительственной комиссией в Варгашах. К сожалению, очень много замечаний по работе муниципальной администрации. Очень», — прокомментировал ситуацию губернатор Вадим Шумков у себя в tg-канале.
В ходе проверки особое внимание было обращено на деформированные и ржавые дорожные ограждения, криво установленные дорожные знаки и грязь на дорожном полотне. Также выявлены вопросы по качеству и стоимости ремонтов социальных объектов и Варгашинской больницы, проведенных в 2024 году.
По итогам выезда все замечания были обобщены и переданы главе округа. Принято решение о вынесении дисциплинарных взысканий и увольнении должностных лиц, которые ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Руководству муниципалитета поручено в кратчайшие сроки навести порядок, а также провести работу с подрядчиками, чьи услуги не соответствовали контрактным обязательствам.
Ранее губернатор Вадим Шумков отмечал, что цель работы правительственных комиссий — поддержка и обучение местных управленцев, а к дисциплинарной ответственности чиновники привлекаются лишь при длительном неисполнении обязанностей. За последние годы в регионе усилили работу по модернизации социальной и медицинской инфраструктуры, а также по повышению эффективности работы органов власти.
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