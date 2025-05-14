«Безопасность людей — не предмет для торга»: ЛДПР добивается ремонта федеральной автотрассы в УрФО

Уральское отделение ЛДПР добивается ремонта трассы «Курган — Челябинск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обращение к правительству РФ инициировал уральский полпред лидера партии Владимир Сысоев
Обращение к правительству РФ инициировал уральский полпред лидера партии Владимир Сысоев Фото:

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено обращение о плачевном состоянии автомагистрали на участке Курган-Челябинск. Его подготовил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по просьбе полпреда председателя партии в УрФО, депутата тюменской облдумы Владимира Сысоева. Об этом политик сообщил URA.RU.

«В частности, Леонид Эдуардович попросил главу федерального правительства обеспечить проверку и установить, отвечает ли трасса „Иртыш“ требованиям безопасности дорожного движения, а также оценить качество содержания этого объекта», — поделился c агентством парламентарий.

По словам партийца, проблемный отрезок магистрали представляет для автомобилистов большую опасность. «Ежегодного из-за разбитого дорожного покрытия и отсутствия разметки здесь происходит более 30 ДТП, включая случаи со смертельным исходом», — заявил депутат.

Цель ЛДПР — привлечь внимание Росавтодора к несоблюдению его подрядчиками сроков и качества дорожных ремонтов на участке Курган-Челябинск, пояснил полпред Леонида Слуцкого. «Какие бы финансовые трудности ни возникали у ведомства с его контрагентами, автодорога должна быть в нормативном состоянии. Безопасность людей не должна быть предметом торга», — подытожил Владимир Сысоев.

Отрезок магистрали между Курганом и Челябинском имеет стратегическое значение. Формально его состояние оценивается как удовлетворительное, однако в реальности оно ужасающее, считает куратор тюменского и курганского региональных отделений Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Раиник. «Мы регулярно занимаемся транспортировкой бойцов СВО, как ветеранов, так и действующих, которые получили ранения. И постоянно наблюдаем ремонтные работы на трассе. Увы, они нисколько не повышают качества дорожного покрытия, зато создают многочасовые пробки», — сказал URA.RU эксперт.

По его мнению, в корне изменить ситуацию поможет увеличение полосности дороги в обоих направлениях. Это позволит разделить потоки грузового и легкового автотранспорта и значительно снизить аварийность. Ранее стало известно, что ЛДПР предлагает предусмотреть налоговый вычет работающим пенсионерам за взносы в негосударственные пенсионные фонды. 

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Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено обращение о плачевном состоянии автомагистрали на участке Курган-Челябинск. Его подготовил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по просьбе полпреда председателя партии в УрФО, депутата тюменской облдумы Владимира Сысоева. Об этом политик сообщил URA.RU. «В частности, Леонид Эдуардович попросил главу федерального правительства обеспечить проверку и установить, отвечает ли трасса „Иртыш“ требованиям безопасности дорожного движения, а также оценить качество содержания этого объекта», — поделился c агентством парламентарий. По словам партийца, проблемный отрезок магистрали представляет для автомобилистов большую опасность. «Ежегодного из-за разбитого дорожного покрытия и отсутствия разметки здесь происходит более 30 ДТП, включая случаи со смертельным исходом», — заявил депутат. Цель ЛДПР — привлечь внимание Росавтодора к несоблюдению его подрядчиками сроков и качества дорожных ремонтов на участке Курган-Челябинск, пояснил полпред Леонида Слуцкого. «Какие бы финансовые трудности ни возникали у ведомства с его контрагентами, автодорога должна быть в нормативном состоянии. Безопасность людей не должна быть предметом торга», — подытожил Владимир Сысоев. Отрезок магистрали между Курганом и Челябинском имеет стратегическое значение. Формально его состояние оценивается как удовлетворительное, однако в реальности оно ужасающее, считает куратор тюменского и курганского региональных отделений Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Раиник. «Мы регулярно занимаемся транспортировкой бойцов СВО, как ветеранов, так и действующих, которые получили ранения. И постоянно наблюдаем ремонтные работы на трассе. Увы, они нисколько не повышают качества дорожного покрытия, зато создают многочасовые пробки», — сказал URA.RU эксперт. По его мнению, в корне изменить ситуацию поможет увеличение полосности дороги в обоих направлениях. Это позволит разделить потоки грузового и легкового автотранспорта и значительно снизить аварийность. Ранее стало известно, что ЛДПР предлагает предусмотреть налоговый вычет работающим пенсионерам за взносы в негосударственные пенсионные фонды. 
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