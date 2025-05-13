Ученики и сотрудники Лесниковского лицея Курганской области жалуются на полчища тараканов, которые бегают по классам, коридорам и столовой. Обучение ведется в сокращенном режиме, а питания нет около двух недель, сообщают учащиеся. Фотографии и видео вредителей лицеисты опубликовали в соцсети. Власти сообщили, что в учреждении проводится повторная дезинсекция насекомых, после обработки занятия возобновят в обычном режиме.
«В Лесниковский лицей вернулись тараканы. Родители учеников обеспокоены ухудшением санитарного состояния в учебном заведении. Многие жалуются, что тараканы ползают по классам, столовой и даже по учебникам. Дети боятся посещать лицей, а некоторые уже начали пропускать занятия из-за страха заразиться инфекциями. Родители неоднократно обращались к администрации лицея с просьбой организовать генеральную уборку и провести дезинсекцию, однако реакции со стороны руководства не последовало. Начальство объясняет ситуацию нехваткой бюджета и отсутствием подрядчиков, готовых оперативно выполнить работы. Тем временем тараканы продолжают размножаться, а антисанитария усугубляется», — указано в анонимном сообщении в группе «О, Курган» во «ВКонтакте».
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU сообщили, что ситуация в Лесниковском лицее находится на контроле у Кетовского территориального отделения ведомства. Центром гигиены и эпидемиологии была проведена дезинсекция. Сегодня, 14 мая, будет повторная обработка помещений лицея. Образовательный процесс осуществляется дистанционно 14-15 мая. С 16.05 обучение будет проводиться в очном формате.
Ранее в пресс-службе правительства области на запрос агентства ответили, что МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» переведен на сокращенный режим обучения до проведения специалистами дезинсекции здания школы, после чего занятия возобновятся в обычном режиме. При этом одной обработки помещений профессиональными средствами от тараканов оказалось недостаточно.
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