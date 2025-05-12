В Курганской области филиал фонда «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО, имеющих инвалидность. В проекте принял участие ветеран из Юргамыша Сергей Гаев. В его доме установили систему «умный дом», подключили робот-пылесос и обустроили специализированное рабочее место. Об этом URA.RU эксклюзивно рассказали в пресс-службе филиала фонда.
«В филиал фонда „Защитники Отечества“ в Курганской области обратился житель Юргамыша Сергей Гаев, ветеран с инвалидностью, полученную вследствие ранения на СВО. В рамках проекта по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью Сергей Гаев получил помощь от фонда „Защитники Отечества“. Для удобства в его доме установили систему „умный дом“, подключили робот-пылесос, организовали специализированное рабочее место», — рассказали в фонде.
Сергею 28 лет, он кандидат в мастера спорта по полиатлону. В зону проведения специальной военной операции Гаев ушел по мобилизации. Его сразу назначили командиром расчета. В одном из боестолкновений Сергей был тяжело ранен, получил минно-взрывное ранение головы. Его супруга Ирина имеет медицинское образование. Узнав о случившемся, она сразу поехала в госпиталь в Москву, и сама выхаживала Сергея. Вернувшись в Юргамыш, семья решила приобрести новый дом со всеми удобствами, чтобы Сергею было комфортно. Сейчас семья с двумя детьми уже переехала в новый дом.
«Данная помощь ценна для меня. „Умный дом“ с умной колонкой -незаменимая вещь в моем положении. Простые бытовые задачи выполняются сами по себе. Очень приятно ощущать душевное тепло и заботу. Спасибо моему социальному координатору Алене Годовых и социальному координатору сектора по делам инвалидов филиала фонда „Защитники Отечества“ Светлане Носковой за то, что помогли оформить все необходимые документы на адаптацию моего дома», — поделился ветеран СВО Сергей Гаев.
Адаптация жилых помещений ветеранов СВО с инвалидностью проводится под индивидуальные потребности. Это происходит на основании решения экспертного совета Фонда об одобрении заявки ветерана боевых действий (либо лица, представляющего интересы ветерана). Эксперты оценивают обоснованность и возможности обеспечения средствами адаптации, входящими в перечень, утвержденный попечительским советом Фонда. В настоящее время в данный перечень входят 83 наименования, такие как: специализированное рабочее место, реконструкция санузла, адаптированная кухня, система умного дома, адаптированный дверной блок, пандусы и другое. Чтобы получить помощь, нужно встать на комплексное сопровождение в филиал фонда «Защитники Отечества» и подать заявление в произвольной форме с комплектом документов в филиал фонда по месту жительства.
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