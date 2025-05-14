В горсуде Кургана гособвинение закончило представлять дополнительные доказательства по делу бизнесмена Олега Дубова и спортсмена Олега Урюпина. Им вменяют участие в убийстве отца и сына Шароянов в декабре 1993 года. В ходе слушаний были оглашены показания Урюпина, а также ныне покойного участника расстрела Сурена Арутюняна. Слушатели и участники процесса узнали, где был спрятан автомат после убийства, а также несколько новых деталей. Об этом — в репортаже корреспондента URA.RU из зала суда.
«Таких показаний не давал»
Начало судебного слушания затянулось. Устанавливалась видеосвязь с одной из саратовских колоний. Там отбывает наказание бывший участник спортивной группировки «Локомотив» Владимир Голодных по прозвищу «Баламут». Мужчина отказался давать показания без адвоката в ходе предыдущего судебного слушания, поэтому к нему был приглашен защитник по назначению. После установления видеосвязи была проведена консультация для осужденного.
В ходе допроса Голодных не горел желанием отвечать на вопросы прокурора. Ответы были односложными: «не помню», «не знаю» и тому подобные. Мужчина вспомнил из событий 90-х годов, что ходил недолго заниматься в спортзал «Локомотив». Из соседей по тренажерному залу вспомнил только имя Андрея Желтова. В связи с плохой памятью свидетеля и расхождением с данными в 2023 году показаниями, сторона защиты попросила оглашения того, что Голодных сказал следователям. Судья удовлетворил ходатайство.
Свидетель попросил время на новую консультацию со своим адвокатом. Судья Андрей Долгих объявил пятиминутный перерыв. Уже приготовившимся слушать показания присяжным и другим участникам процесса пришлось выйти из зала суда.
Вернувшись, все стали слушать гособвинителя Сергея Пешкова. Тот огласил показания Голодных, данные 16 мая 2023 года. В ходе указанного допроса свидетель показал и ответил на вопросы следователя. Было сообщено, что в 90-е годы Голодных ходил заниматься в спортзал «Локомотив». Там примерно в 1991 году Олег Урюпин сообщил ему и остальным спортсменам о том, что они теперь являются группировкой под названием «Локомотив». Затем Олег сказал, что они будут зарабатывать денежные средства путем крышевания коммерсантов, физическим выбиванием долгов. В дальнейшем Олег разделил спортсменов на бригады, Голодных входил в бригаду Петрова Сергея вместе с Лосевым Сергеем и Суреном Арутюняном.
Часть заработанных бригадами средств сдавалась в «общак», чтобы члены группировки могли оплатить работу адвокатов в случае возникновения проблем. «Правой рукой» Урюпина являлся Сулейманов Абид. Последний возглавил группировку после отъезда Урюпина в Москву. Впоследствии управление передали Прокудину Геннадию.
Об убийстве Шароянов Голодных узнал от товарища Андрея Вершинина. Тот якобы рассказал, что после разговора с Шароянами Урюпин Олег дал автомат и команду убить Шароянов. Кому конкретно дал автомат Урюпин и кому приказал совершить преступление, Голодных точно не знал.
Свидетель также сообщил следователям, что у каждой бригады в группировке имелось какое-либо оружие. Как правило, это были советские пистолеты или другие виды оружия.
Прокурор спросил в конце оглашения у Голодных, давал ли он эти показания. Тот ответил, что конкретно таких показаний он не давал. На повторный вопрос судьи свидетель ответил, что не подтверждает озвученные показания. На этом допрос свидетеля был окончен.
Что сказал следователям Арутюнян
После Голодных обвинение зачитало показания Сурена Арутюняна. Активный член событий 1993 года был допрошен следователями спустя год после расстрела, 23 декабря 1994 года. Мужчина был арестован в Удмуртии, где скрывался после участия в преступлении. Согласно озвученным показаниям, при аресте Арутюнян решил взять всю вину на себя. Якобы из побуждений защитить своего товарища Сергея Лосева.
Спустя некоторое время Арутюнян передумал. Он показал, что несмотря на то, что конфликт происходил между Шароянами и Арутюняном из-за долгов родственницы последнего, инициатива убийства поступила именно от Лосева.
«Он, почти угрожая мне расправой, заставил пойти на это преступление. Когда приехали Шарояны, у него уже был автомат. Откуда он его взял, не знаю. Он предложил их убить. <…> Мне же передал пистолет. Откуда взял, не знаю. Я действовал как на автомате, поэтому ничего и не выяснял у него по поводу оружия. Я отказывался от совершения данного преступления, но Лосев сказал, что это мои проблемы, решать их надо мне», — зачитал показания прокурор.
Пистолет Арутюнян получил от Лосева еще в комбинате питания. Якобы мужчина брать его не хотел, но по коридору кто-то шел, и Арутюнян автоматически спрятал оружие в карман. Спустя некоторое время приехали Шарояны, но Арутюнян не стал с ними разговаривать и поднялся наверх. Когда он снова спустился вниз, Лосев позвал его ехать. Они сели в машину друга Лосева, Олега Дубова, и поехали. Когда сели в машину, Лосев сказал Дубову, что нужно ехать направо и быстро. Арутюнян якобы не подозревал, что они едут следом за машиной Шароянов. Поравнявшись с иномаркой, Лосев дал команду стрелять. Сказал, что, если Арутюнян не будет стрелять, он выстрелит в него. Арутюняну пришлось выстрелить, якобы он сделал всего один выстрел.
«Убивать никого не хотел. Если бы хотел кого-нибудь убить, я бы не промахнулся. Я хорошо стреляю», — сказал следователям Арутюнян. По его данным, Лосев в это время сидел сзади и стрелял из автомата по машине Шароянов.
После убийства Арутюнян вернул Лосеву пистолет. Стрелявший из автомата Лосев якобы сказал водителю Дубову не болтать о стрельбе, иначе его ждет такая же участь. Стоит отметить, что Арутюнян получил и отсидел 13-летний срок за убийство Шароянов.
Спросил, куда спрятать автомат
После оглашения показаний Арутюняна, обвинение зачитало дополнительный допрос обвиняемого Олега Урюпина. Он был дан следователям в начале 2024 года. В нем Урюпин рассказывал о событиях 23 декабря 1993 года.
По словам Урюпина, Исабека Шарояна в комбинат питания в день убийства пригласил Аляр Сулейманов. Ситуация была тревожная — члены группировки «Локомотив» опасались нападения со стороны Шароянов, поэтому Абид Сулейманов и Сергей Лосев были в засаде, чтобы быть наготове в случае появления каких-либо враждебных группировок. Лосеву долго сидеть в кустах надоело, и он вернулся в офис. В это время приехали Шарояны. Урюпин с Андреем Желтовым спустились на разговор с визитерами. Пока Исабек Шароян с Урюпиным разговаривали на крыльце, Желтов остался с младшим сыном Жорой и держал его на прицеле газового пистолета. В это же время в комбинат питания пришел Сурен Арутюнян. По словам Урюпина, Исабек Шароян искал Аляра Сулейманова. Когда стороны переговорили, Шарояны сели в машину и уехали.
Наверху в здании комбината находился также предприниматель Анатолий Шоломенцев, который был партнером Урюпина по охранному бизнесу. С его слов Урюпин узнал, что в офис забежал Арутюнян, забрал Дубова с Лосевым и убежал через другой ход. В это же время пришел Абид Сулейманов и сообщил о том, что нужно дождаться Сурена Арутюняна и проследить, чтобы он спрятал автомат.
Лосев и Арутюнян вернулись минут через 15-20 после отъезда Шароянов. Арутюнян позвал Урюпина и Абида Сулейманова, чтобы те помогли ему спрятать автомат.
«Самое надежное место оказалось в коридоре, где мы входили, когда приезжали в комбинат. Сурен забросил автомат на большие трубы, которые проходили под потолком. Мы его сначала подсаживали, он поглядел и понял, что там видно автомата не будет», — рассказал Урюпин следствию.
Обвиняемый сообщил следователям, что автомат был черного цвета, со складным прикладом. Магазин также был в цвет автомата и был вставлен в оружие. Были ли патроны в автомате, Урюпин не знал.
По поводу покушения на Алексея Князева в 1995 году Урюпин сообщил, что получил такое поручение от Аляра Сулейманова из-за передела вино-водочного бизнеса в курганском поселке Мишкино. Сулейманов якобы попросил Урюпина найти человека, который бы смог напугать с помощью взрывчатки Князева. Урюпин посоветовал Андрея Желтова и передал ему задание, на которое тот согласился. Кто давал Желтову взрывчатку, сколько ему заплатили — Урюпин не знает.
Ранее URA.RU сообщало, что стороны закончили представлять доказательства по делу Дубова и Урюпина, однако прокуратура попросила время на предоставление дополнительных доказательств. Бизнесмена и спортсмена обвиняют в участии в расстреле членов семьи Шароянов. Они были арестованы в 2024 году и находятся в СИЗО. Свою вину мужчину отрицают.
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