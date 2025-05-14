В Кургане интересно: в Шадринске отпраздную татарский и башкирский народный праздник

В Шадринске (Курганская область) отпраздную татарский и башкирский народный праздник Сабантуй. Мероприятие состоится 14 июня. Ожидается приезд делегаций из национальных республик, а также представителей десяти муниципалитетов Курганской области. Об этом сообщает администрация Шадринска.
Как отметила замглавы Шадринска по социальным вопросам Наталья Бякова, главными площадками Сабантуя станут городской стадион и парк. «Основными площадками станут стадион и Горсад. Спортивные команды будут состязаться в армрестлинге, волейболе, подтягиваниях, поднятии гири, беге в мешках и перетягивании каната. На стадионе „Торпедо“ займет место центральная сцена. Гостей ждут концерт и конкурс народных костюмов», — рассказала Бякова.
В Горсаду появятся зоны национальных подворий и игр, где можно будет попробовать блюда традиционной кухни, приобрести сувениры и сделать фотографии в специальных фотозонах. Одним из главных событий Сабантуя станет традиционная борьба кореш, победителю которой вручат главный приз праздника — барашка.
Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Праздник не привязан к конкретной дате: изначально ее определяли старейшины. Сейчас же информацию о дате торжества публикуют региональные власти на официальных порталах. На Сабантуй принято устраивать большой народный праздник с песнями, танцами, конкурсами и обрядами.
Праздничные мероприятия в Шадринске проходят на фоне насыщенной культурной программы: в Горсаду уже состоялись концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы, а ранее на центральной улице города прошла патриотическая эстафета, которую открыла почетный гражданин Шадринска Вера Дубровских-Чувашева. Такие события стали традиционными для города и направлены на укрепление межнационального единства и сохранение культурного наследия.
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