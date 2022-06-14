Депутат Курганской гордумы вспомнил об армейский столовой после ухода McDonald’s Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай признался, что переименование сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» вызвало у него воспоминания об армейском пищеблоке. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте».

«Порадовало креативом новое название бывшей сети Макдональдс. „Вкусно и точка“! Сразу вспомнил нашего старшего прапорщика, начальника солдатской столовой», — сообщил Кацай. При этом депутат признался, что не мог не поделиться воспоминанием.

Памятуя об армейском рестораторе, курганский законотворец сообщил, что «любил он ходить между рядами во время обеда и громко спрашивать солдат: „Ну, что, сынки, вкусно?“ „Вкусно“, — отвечали мы. „И сытно!“ — самодовольно добавлял он». Комментируя свою армейскую ностальгию, Кацай полагает, что начальник столовой «и гамбургеры смог бы наладить».

Ранее URA.RU сообщило, что в Кургане закрылся местный «Макдональдс». Недавно в России заявили о смене вывески популярного общепита на «Вкусно и точка».

Компания «Макдоналдс» 16 мая анонсировала закрытие своих ресторанов в РФ. Такое решение принято после начала спецоперации России на Украине. Также стало известно, что компания продает весь бизнес предпринимателю Александру Говору.