Глава «Ростеха» Чемезов раскритиковал курс на импортозамещение. «Путь в никуда»

15 июня 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Технологическое развитие невозможно без международных партнерств, потому Россия должна оставаться частью глобального мира. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств», — заявил Сергей Чемезов в интервью РБК. Он отметил, что «предательство Запада» не повод «закрывать окна и двери». «Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — добавил глава «Ростеха». По его мнению, в условиях беспрецедентных санкций необходимо сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач. Он считает, что потеря доступа к ряду товаров, технологий и комплектующих не является сигналом для тотального импортозамещения. «Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире», — резюмировал Чемезов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные компании пожалеют из-за ухода с российского рынка. Сенатор от Пермского края Андрей Климов отметил, что Россия защитится от внешних угроз с помощью импортозамещения и укрепления рубля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия предоставит Минску 1,5 миллиарда долларов на участие в программах импортозамещения, пишет RT. Россия начала вынужденную спецоперацию по защите населения Донбасса от националистов и украинских военных в конце февраля. Из-за этого западные страны ввели против РФ жесткие экономические санкции, а ряд иностранных компаний ушел с рынка. Спустя некоторое время одни продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение.