Путин перезапустил программу импортозамещения в России

Она должна сохранить цены на продукты в стране

08 июня 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин перезапустил программу импортозамещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин запустил пересборку программы импортозамещения в России. Начал он с госкомпании, от деятельности которой зависит производство продуктов, объясняют URA.RU эксперты его встречу с главой Росагролизинга Павлом Косовым 8 июня. На ней Путин дал понять, что инвестиции в АПК, предоставление рассрочки — это то, что поддержит сельхозпроизводителей и позволит быстрее заменить зарубежную технику и оборудование на отечественные аналоги, говорят специалисты. Встречу с Косовым президент Путин начал с позитивных оценок работы Росагролизинга на протяжении более чем 20 лет. «За это время проинвестировано в агропромышленный комплекс свыше 400 миллиардов рублей, причем более одной трети — за последние четыре года. Вы работаете во всех регионах России, работаете успешно», — констатировал Путин. От компании Павла Косова зависит, насколько быстро российские аграрии смогут приобретать качественную и высокотехнологичную отечественную сельхозтехнику и оборудование Фото: пресс-служба Президента РФ Косов подтвердил, что инвестиции существенно выросли за последние четыре года. При этом компания работает без убытков. Росагролизинг увеличивает объемы приобретаемой сельхозтехники. «Все то, что мы приобретаем, даже после окончания договора лизинга остается в поле. Наша география велика, мы работаем во всех регионах страны. У всех абсолютно равный доступ к нашим услугам», — отметил Косов. По словам топ-менеджера, через систему Росагролизинга закуплено 50% техники в Крыму. Это самый крупный регион страны, который воспользовался льготными условиями покупки. Всего более чем из 15 тысяч клиентов компании 80% являются малыми и средними предприятиями, для которых лизинг — наиболее доступный способ приобретения техники и оборудования, в том числе отечественного производства. «С 2018 года мы выросли в объемах деятельности в три раза, нарастив поставки с 17 миллиардов рублей до 53 миллиардов рублей. Начиная с 2020 года, удалось переломить многолетнюю тенденцию, десятилетиями сложившуюся, когда техники выбывало больше, чем приобреталось», — сказал Косов. На российских полях работает много импортной техники, но и российские производители не отстают, утверждают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Росагролизинг занимается также инвестициями, направленными на импортозамещение и развитие экспорта, отметил глава компании. Например, в городе Тутаеве Ярославской области построен завод по производству мороженого, а под Владивостоком создана территория опережающего развития (ТОР) «Надеждинское», где производятся кормовые добавки, пробиотики и антибиотики для животных. «С учетом ситуации, когда у нас прекратился импорт аналогичной продукции из европейских стран, предприятие перешло на трехсменную работу, 24 часа в сутки, и готово покрывать все потребности российских аграриев в производимом продукте», — заявил глава Росагролизинга. Встреча с Павлом Косовым — это своего рода пересборка программы импортозамещения, пояснил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «После того как президенту предоставили не очень релевантную информацию по объемам импортозамещения, о чем Путин намекает на каждом совещании с кабинетом министров, думаю, он принял решение вручную собирать этот процесс. Поэтому он встречается с ключевыми персонами, которые отвечают за организацию процесса пересборки импортозамещения, исходя из меняющихся условий», — пояснил Мухин. Даже обычные гвозди в Россию завозятся из зарубежных стран, что возмутило еще в апреле спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дискуссия по поводу текущего состояния процесса импортозамещения разгорелась на высшем уровне в апреле—мае. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила Минпромторг РФ за то, что России приходится даже обычные гвозди ввозить из-за рубежа. А о том, что российская промышленность нетехнологична и не может выпускать собственную продукцию, заявил сенатор Андрей Клишас. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что программа импортозамещения нуждается в перезапуске. Как раз в период острой дискуссии с отчетами об импортозамещении внутри госкорпораций «Ростех» и «Росатом» к Путину приходили их руководители — Сергей Чемезов и Алексей Лихачев. Импортозамещение в сельском хозяйстве, включая предприятия пищевой промышленности, важно с точки зрения продовольственной безопасности, поэтому Путину важно было посмотреть, какой потенциал есть у Росагролизинга, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По словам эксперта, российские аграрии заинтересованы в лизинговых операциях (в рассрочках), которые «дешевле прямой покупки». «Росагролизинг — один из главных каналов снабжения техникой и оборудованием наших аграриев. Впереди уборочная кампания (где-то она начнется уже в июле), и на фоне провалов с поставками импортной техники, нельзя допустить ее срывов. Этому уделяется серьезное внимание, потому что производство сельхозоборудования и техники для России — принципиальная вещь на ближайшие годы. Надо наращивать свои возможности», — отметил Масленников. Новость по теме Матвиенко осудила Минпромторг из-за гвоздей Россия отстает от ведущих стран мира по техническому обеспечению агропромышленного комплекса, пояснил URA.RU председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. «У нас на тысячу гектар три трактора и два комбайна, а должно быть больше. Это затягивает уборочную кампанию. Фермеры, малый бизнес заинтересованы в покупке техники в рассрочку через Росагролизинг. Пока в сельском хозяйстве остается много импортного оборудования и техники, но Росагролизинг следит за техническими новинками и поддерживает наших производителей сельхозтехники и оборудования», — резюмировал Кашин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин запустил пересборку программы импортозамещения в России. Начал он с госкомпании, от деятельности которой зависит производство продуктов, объясняют URA.RU эксперты его встречу с главой Росагролизинга Павлом Косовым 8 июня. На ней Путин дал понять, что инвестиции в АПК, предоставление рассрочки — это то, что поддержит сельхозпроизводителей и позволит быстрее заменить зарубежную технику и оборудование на отечественные аналоги, говорят специалисты. Встречу с Косовым президент Путин начал с позитивных оценок работы Росагролизинга на протяжении более чем 20 лет. «За это время проинвестировано в агропромышленный комплекс свыше 400 миллиардов рублей, причем более одной трети — за последние четыре года. Вы работаете во всех регионах России, работаете успешно», — констатировал Путин. Косов подтвердил, что инвестиции существенно выросли за последние четыре года. При этом компания работает без убытков. Росагролизинг увеличивает объемы приобретаемой сельхозтехники. «Все то, что мы приобретаем, даже после окончания договора лизинга остается в поле. Наша география велика, мы работаем во всех регионах страны. У всех абсолютно равный доступ к нашим услугам», — отметил Косов. По словам топ-менеджера, через систему Росагролизинга закуплено 50% техники в Крыму. Это самый крупный регион страны, который воспользовался льготными условиями покупки. Всего более чем из 15 тысяч клиентов компании 80% являются малыми и средними предприятиями, для которых лизинг — наиболее доступный способ приобретения техники и оборудования, в том числе отечественного производства. «С 2018 года мы выросли в объемах деятельности в три раза, нарастив поставки с 17 миллиардов рублей до 53 миллиардов рублей. Начиная с 2020 года, удалось переломить многолетнюю тенденцию, десятилетиями сложившуюся, когда техники выбывало больше, чем приобреталось», — сказал Косов. Росагролизинг занимается также инвестициями, направленными на импортозамещение и развитие экспорта, отметил глава компании. Например, в городе Тутаеве Ярославской области построен завод по производству мороженого, а под Владивостоком создана территория опережающего развития (ТОР) «Надеждинское», где производятся кормовые добавки, пробиотики и антибиотики для животных. «С учетом ситуации, когда у нас прекратился импорт аналогичной продукции из европейских стран, предприятие перешло на трехсменную работу, 24 часа в сутки, и готово покрывать все потребности российских аграриев в производимом продукте», — заявил глава Росагролизинга. Встреча с Павлом Косовым — это своего рода пересборка программы импортозамещения, пояснил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «После того как президенту предоставили не очень релевантную информацию по объемам импортозамещения, о чем Путин намекает на каждом совещании с кабинетом министров, думаю, он принял решение вручную собирать этот процесс. Поэтому он встречается с ключевыми персонами, которые отвечают за организацию процесса пересборки импортозамещения, исходя из меняющихся условий», — пояснил Мухин. Дискуссия по поводу текущего состояния процесса импортозамещения разгорелась на высшем уровне в апреле—мае. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила Минпромторг РФ за то, что России приходится даже обычные гвозди ввозить из-за рубежа. А о том, что российская промышленность нетехнологична и не может выпускать собственную продукцию, заявил сенатор Андрей Клишас. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что программа импортозамещения нуждается в перезапуске. Как раз в период острой дискуссии с отчетами об импортозамещении внутри госкорпораций «Ростех» и «Росатом» к Путину приходили их руководители — Сергей Чемезов и Алексей Лихачев. Импортозамещение в сельском хозяйстве, включая предприятия пищевой промышленности, важно с точки зрения продовольственной безопасности, поэтому Путину важно было посмотреть, какой потенциал есть у Росагролизинга, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По словам эксперта, российские аграрии заинтересованы в лизинговых операциях (в рассрочках), которые «дешевле прямой покупки». «Росагролизинг — один из главных каналов снабжения техникой и оборудованием наших аграриев. Впереди уборочная кампания (где-то она начнется уже в июле), и на фоне провалов с поставками импортной техники, нельзя допустить ее срывов. Этому уделяется серьезное внимание, потому что производство сельхозоборудования и техники для России — принципиальная вещь на ближайшие годы. Надо наращивать свои возможности», — отметил Масленников. Россия отстает от ведущих стран мира по техническому обеспечению агропромышленного комплекса, пояснил URA.RU председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. «У нас на тысячу гектар три трактора и два комбайна, а должно быть больше. Это затягивает уборочную кампанию. Фермеры, малый бизнес заинтересованы в покупке техники в рассрочку через Росагролизинг. Пока в сельском хозяйстве остается много импортного оборудования и техники, но Росагролизинг следит за техническими новинками и поддерживает наших производителей сельхозтехники и оборудования», — резюмировал Кашин.