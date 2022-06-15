Песков раскритиковал попытки США «задушить» Россию санкциями

16 июня 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

У США не получается задушить Россию экономическими санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь даже можно прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял Запад из-за уничтожения своей экономики с помощью антироссийских санкций. Аналитик Эванджелин Куксон предрек Европе тяжелую зиму без газа из-за санкций против РФ. Агентство Bloomberg сообщает, что Белый дом обеспокоился из-за неэффективности санкций в отношении РФ. Тем временем президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о взаимной поддержке в условиях санкционного давления. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения «недружественных стран» вводятся с начала 2000-х годов и направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».