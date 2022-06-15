Завод, строящий мосты в Европе, отремонтирует курганскую школу

Предприятие «Курганстальмост» отремонтирует одну из школ Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское предприятие ЗАО «Курганстальмост» выступает подрядчиком в ремонте школы №24. Ремонт проводится на средства федерального бюджета. Об этом говорится на сайте администрации города Курган.

«В школе № 24 в этом году запланирован капитальный ремонт. Работы подрядчиком — ЗАО „Курганстальмост“ — уже начались. Ремонтируется кровля, крыльца и санузлы. Ремонт отмостки здания выполнен уже более чем на 60%. Здесь предстоит заменить также окна, двери и электрику, отремонтировать входную группу», — передает пресс-служба мэрии.

Параллельно с этим ведется капитальный ремонт внутри здания школы №49, работы проводит ООО «СК Комфорт». В рамках ремонта в школе заменят систему отопления, водоснабжения, электропроводку, а также отремонтируют рекреации, лестницы и учебные помещения. В коридорах и классах заново оштукатурят стены, заменят пол, сделают потолки. Также обновление ждет мастерские, актовый зал, фойе, библиотеку и гардероб.

Как сообщает мэрия, обе школы ремонтируют за счет федерального бюджета по программе «Развитие образование». В прошлом году ремонты были проведены в 43 школах города.

До этого URA.RU сообщало, что предприятие ЗАО «Курганстальмост», которое производит металлоконструкции для России и Европы, поделилось планами на строительство в Курганской области. Компания выиграла тендер на строительство областной поликлиники, а также проводит ремонт в онкологическом центре.