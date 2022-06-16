Соперник Куйвашева идет на сделку с ЕР ради участия в выборах

«Справедливая Россия» нашла способ преодолеть муниципальный фильтр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловское отделение «Справедливой России» нашло способ преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах для своего кандидата — депутата Госдумы Андрея Кузнецова. Чтобы собрать достаточное число подписей в его поддержку, партия вступила в переговоры с депутатами от «Единой России». Об этом URA.RU рассказал сам Кузнецов.

«Это [прохождение муниципального фильтра] вопрос дополнительных консультаций и с независимыми депутатами, и с депутатами от „Единой России“. Мы надеемся, что нам удастся убедить [исполнительную власть] в необходимости конкурентных выборов. У губернатора [Евгения Куйвашева] такая же точка зрения, что Свердловская область — тот регион, где нельзя пренебрегать конкурентностью», — поделился Кузнецов.

Кандидат-справоросс подчеркнул, что в городских и районных думах по всему региону у партии имеются больше 50 депутатов. Этого количества для прохождения фильтра недостаточно. «Поэтому мы ведем переговоры [с единороссами] в каждом городе, — уточнил Кузнецов. — У нас есть план, по которому определенное количество подписей мы должны собрать».

На строгость муниципального фильтра ранее обращал внимание другой кандидат в губернаторы — представитель КПРФ Александр Ивачев. Согласно нынешним правилам, подписи в поддержку того или иного выдвиженца должны дать депутаты из 75% всех дум области. По словам Ивачева, коммунисты уже активно работают над преодолением барьера.

Свердловские эсеры 16 июня утвердили Кузнецова в качестве участника губернаторских выборов. После согласования с Москвой и партийной конференции он будет выдвинут официально. Днем ранее было подтверждено участие коммуниста Ивачева. Первым же на выборы заявился действующий губернатор Евгений Куйвашев, идущий от «Единой России». Ожидается, что в кампании также примет участие выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Фамилия кандидата от ЛДПР пока не определена. Выборы намечены на 11 сентября.

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