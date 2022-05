Минобороны РФ: нацисты убили людей для статьи The New York Times

По данным Минобороны РФ, в результате обстрела ВСУ погибли мирные люди (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты обстреляли из артиллерии жилые дома в Николаевке (Луганская народная республика) для материала американской газеты The New York Times. По данным Министерства обороны РФ, в дальнейшем репортеры должны были дискредитировать российские войска. В российском оборонном ведомстве сообщают, что украинские националисты и солдаты ВСУ обстреляли Николаев с целью дискредитации Вооруженных сил РФ. В результате провокации появились раненные и погибшие среди мирного населения. «Репортеры The New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями», — подчеркнуло Минобороны. Киевские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. ВСУ планировали провокацию по «бучинскому сценарию». Также украинские войска подготавливали провокацию на границе с Россией. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

