TWT: американцы не могут выйти из дома из-за цен на бензин

17 июня 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Американцы не могут купить еду и выйти из дома из-за дорогого бензина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за высокой инфляции и цен на бензин американцы начали паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью, отказываясь при этом от использования автомобилей. Об этом говорится в статье The Washington Times. Из-за гипервысоких цен часть граждан США оказалась вынуждена запереться дома. «Семьи с низкими доходами толпами направляются в продовольственные банки и другие благотворительные организации. Некоторые люди практически застряли дома, не имея возможности куда-либо путешествовать, потому что они не могут позволить себе заправлять свои автомобили», — говорится в публикации. В качестве примера автор приводит историю Эми, матери двоих детей из штата Флорида. Женщина рассказала, что в начале недели заправка автомобиля обошлась ей в 110 долларов (более шести тысяч рублей), а в супермаркете ей пришлось отказаться от большинства продуктов. «Мы просто очень, очень бережливы. И это (ситуация. — прим. URA.RU) фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: „насколько далеко это зайдет?“» — призналась американка. Ее поддерживает 83-летняя вдова Саами Спикер, которой полная заправка автомобиля обходится в 85 долларов (почти пять тысяч рублей), а продукты стали слишком дорогими. «Дошло до того, что теперь я никуда не могу пойти. Я просто сижу дома», — рассказала она. Западные страны ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордные темпы инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Британии водители такси массово увольняются из-за рекордного подорожания бензина. Тем, кто пользуется своим автомобилем для работы, приходится тоже нелегко по той же причине. Уровень доверия американцев к президенту США Джо Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из-за высокой инфляции и цен на бензин американцы начали паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью, отказываясь при этом от использования автомобилей. Об этом говорится в статье The Washington Times. Из-за гипервысоких цен часть граждан США оказалась вынуждена запереться дома. «Семьи с низкими доходами толпами направляются в продовольственные банки и другие благотворительные организации. Некоторые люди практически застряли дома, не имея возможности куда-либо путешествовать, потому что они не могут позволить себе заправлять свои автомобили», — говорится в публикации. В качестве примера автор приводит историю Эми, матери двоих детей из штата Флорида. Женщина рассказала, что в начале недели заправка автомобиля обошлась ей в 110 долларов (более шести тысяч рублей), а в супермаркете ей пришлось отказаться от большинства продуктов. «Мы просто очень, очень бережливы. И это (ситуация. — прим. URA.RU) фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: „насколько далеко это зайдет?“» — призналась американка. Ее поддерживает 83-летняя вдова Саами Спикер, которой полная заправка автомобиля обходится в 85 долларов (почти пять тысяч рублей), а продукты стали слишком дорогими. «Дошло до того, что теперь я никуда не могу пойти. Я просто сижу дома», — рассказала она. Западные страны ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордные темпы инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Британии водители такси массово увольняются из-за рекордного подорожания бензина. Тем, кто пользуется своим автомобилем для работы, приходится тоже нелегко по той же причине. Уровень доверия американцев к президенту США Джо Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%.